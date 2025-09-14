L'oroscopo di questa settimana dal 15 al 21 settembre vede il Sagittario intraprendere un viaggio di scoperta, guidato dall'Arcano Maggiore del Mondo. Una carta che rappresenta il culmine della ricerca personale e l'armonia con l'universo circostante. Il Mondo simboleggia il completamento di un ciclo e l'apertura a nuove possibilità. Da un lato, indica una presa di coscienza profonda riguardo a se stessi; dall'altro, suggerisce un senso di pienezza e di connessione con tutto ciò che vi circonda. Questa armonia non è solo interiore, ma si riflette anche nelle relazioni e nei progetti che abbracciate in questo periodo.

Il Sagittario è guidato da questo potente arcano verso un ampliamento dell'orizzonte personale, senza mai tralasciare l'entusiasmo innato per l'esplorazione. È un momento ideale per affrontare con coraggio e determinazione quelle situazioni che hanno richiesto pazienza e comprensione. Il Mondo porta una spinta energetica che favorisce l'accettazione delle differenze, trasformando ostacoli apparenti in trampolini di lancio per nuove avventure. L'arcano vi invita a guardare oltre le apparenze, a cercare il significato profondo di ogni esperienza vissuta, ricordandovi che ogni conclusione porta con sé un nuovo inizio.

Parallelismi con altre culture

Il tema del completamento e del riavvio continuo trova riscontro in molte tradizioni culturali.

Ad esempio, nella filosofia cinese, l'idea del Wu Wei, o azione senza sforzo, rispecchia il concetto del Mondo dei tarocchi: muoversi in armonia con il flusso naturale delle cose permette di realizzare i propri obiettivi con meno resistenza. Questo principio sottolinea l'importanza di adattarsi alle circostanze piuttosto che forzarle, proprio come il Sagittario può imparare a fare lasciandosi guidare dall'arcano.

Nelle culture indigene dell'America, il cerchio è simbolo di completamento, equilibrio e unità. Ogni punto del cerchio è fondamentale e interconnesso, rappresentando la complessità e la bellezza della vita interconnessa. Questo tema è parallelo al viaggio spirituale del Sagittario sotto l'influenza del Mondo, dove il ritorno all'origine non significa tornare al punto di partenza, ma piuttosto acquisire una nuova consapevolezza e conoscenza accumulata lungo il percorso.

Così, guardando oltre l'orizzonte locale, la cultura giapponese ha il rituale del Kintsugi, l'arte di riparare i vasi di ceramica aggiungendo oro nelle crepe. Questa pratica enfatizza la bellezza dell'imperfezione e del completamento attraverso la trasformazione delle difficoltà in punti di forza visibili, un concetto che il Sagittario può abbracciare durante questo periodo di crescita personale.

Consiglio delle stelle per i Sagittario

Per il Sagittario, l'arcano del Mondo saggiamente consiglia di espandere i propri orizzonti attraverso esperienze inaspettate e nuove connessioni. Lasciate che le diverse sfaccettature della vostra vita convergano in un unico percorso di saggezza e comprensione.

In questo periodo, è bene ricordare che ogni passo indietro può diventare un'opportunità per prendere la rincorsa verso traguardi più alti.

Abbracciate il cambiamento e non temete di lasciare andare ciò che non serve più al vostro bene. La chiave è mantenere uno stato di apertura e accettazione verso l'ignoto. Imparate dai maestri dell'istantaneo come il Wu Wei cinese, dove l'assenza di lotta contro il flusso naturale si trasforma in una forza armoniosa. Questo cammino interiore vi porterà a capire che la vera realizzazione risiede non soltanto nei traguardi raggiunti, ma anche nella qualità delle esperienze accumulate lungo il percorso.

A questo proposito, il mantra da portare con voi questa settimana è: "L'unione in me è il portale verso l'infinito". Ricordate che ogni soglia attraversata vi arricchisce e vi completa, portando la vostra anima a una nuova evoluzione nel grande cerchio della vita.