L'oroscopo di questa settimana dal 22 al 28 settembre per i Capricorno si apre sotto l’influenza della carta del Mondo, un arcano che simboleggia il completamento e l'unità. La carta del Mondo raffigura una figura centrale avvolta da una ghirlanda, circondata dai simboli dei quattro elementi, rappresentando l'equilibrio e l'armonia tra le varie sfaccettature dell'esistenza. Questa settimana, il Mondo dona ai Capricorno una visione d'insieme che permette di completare progetti iniziati da tempo, portando a una conclusione positiva e ricca di soddisfazione.

Invita a riflettere sulla propria posizione nel mondo e su come le esperienze vissute finora possano essere integrate in una sintesi armoniosa.

Nel contesto settimanale, il Capricorno troverà la propria forza nell'analisi critica e nell'organizzazione efficiente. Mentre esplorate le varie possibilità offerte dalla carta del Mondo, sarete in grado di unire conoscenze e risorse, ponendo le basi per una nuova fase della vostra vita all'insegna dell'espansione e della realizzazione personale. In contrasto con la vostra tipica riservatezza, questa settimana potreste essere attratti da nuove esperienze o inaspettate connessioni sociali che apriranno la porta a nuove opportunità. Dovrete mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi e sfruttare l'energia di unificazione offerta dal Mondo per esprimere il vostro massimo potenziale.

Parallelismi con altre culture

La carta del Mondo, nella sua essenza di completamento e interezza, richiama l'antico concetto cinese del Tao. Secondo il Taoismo, l'equilibrio degli opposti e l'armonia dell'universo rappresentano il raggiungimento di uno stato di perfezione e unità. Alcuni racconti della tradizione cinese illustrano storie di saggi che, comprendendo il Tao, riuscivano a fondere armoniosamente il loro spirito con il mondo circostante, suggerendo che una vita in equilibrio con la natura porta a grandi soddisfazioni e felicità duratura.

In analogia, nella cultura africana, l’antico concetto di Ubuntu, celebre in molte società bantu, riflette l'idea che “io sono perché noi siamo”, sottolineando che la realizzazione personale è strettamente legata all'interconnessione e cooperazione con gli altri.

Questa visione olistica della vita afferma che il successo di una persona contribuisce al bene di tutta la comunità, e viceversa. Pertanto, per i Capricorno, il Mondo può rappresentare un'opportunità per avvicinarsi agli altri e fondere le proprie esperienze in un insieme armonico.

Un altro parallelo si trova nelle danze rituali dei nativi americani, che celebrano il ciclo della vita e la connessione con tutti gli esseri viventi. Queste danze simboleggiano il moto perpetuo delle stagioni e della vita stessa, il cui bilanciamento simmetrico si riflette nella carta del Mondo. Attraverso i loro movimenti coordinati, cercano di riaffermare il loro posto nell'universo, rispecchiando le forze cicliche della natura.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: costruire un ponte verso l'unità

Questa settimana, i Capricorno sono invitati a prender spunto dai simbolismi della carta del Mondo. Concentratevi su come le vostre esperienze passate possano essere utilizzate per allineare i vostri obiettivi futuri. Costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca potrebbe rivelarsi particolarmente fruttuoso, offrendovi nuove prospettive da integrare nei vostri progetti. Affrontate le sfide con lo spirito di unità che il Mondo promuove, riconoscendo le diverse parti della vostra personalità e storia: è attraverso la loro integrazione che giungerete a una realizzazione complessiva.

Attingete alla saggezza del Tao o all'etica dell'Ubuntu per navigare attraverso la complessità del vostro percorso.

Così facendo, potrete scoprire che l'equilibrio interiore è raggiungibile non attraverso l'isolamento, ma tramite la connessione e l'interazione armoniosa con il mondo esterno. Pensate di abbandonare eventualmente vecchie abitudini o credenze che non servono più al vostro scopo attuale; questo contribuirà a liberarvi per accogliere novità.

Il vostro mantra per la settimana potrebbe essere: “L'intero è maggiore della somma delle sue parti, e io trovo il mio posto al suo interno”. Lasciate che questa verità vi guidi mentre esplorate i vostri desideri e ambizioni, riconoscendo la bellezza nel completamento e nella complessità della vita.