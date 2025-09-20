Nella settimana dal 22 al 28 settembre, l’oroscopo dei tarocchi per i Gemelli è dominato dall’arcano maggiore numero tredici, la Morte. Contrariamente a quanto si possa pensare, questa carta non simboleggia la fine nel senso negativo del termine, ma piuttosto una trasformazione necessaria, un cambiamento che porta con sé nuove possibilità. Per i Gemelli, eternamente curiosi e aperti al nuovo, l’energia della Morte è un invito ad abbandonare ciò che è ormai obsoleto nella loro vita per fare spazio a esperienze fresche e stimolanti.

Questa settimana, i Gemelli sono chiamati a fare pulizia nelle loro vite.

È il momento di eliminare vecchie abitudini e pensieri che non servono più al loro sviluppo personale. La Morte suggerisce di vedere queste trasformazioni con un senso di anticipazione positiva anziché come una perdita. Perfetto per voi, un segno che sa adattarsi velocemente e che non ha paura del cambiamento. Pensate a questo momento come alla primavera dopo un inverno rigido, pieno di germogli che promettono una rinascita rigogliosa.

Parallelismi con altre culture

Nell'ambito dei parallelismi culturali, la simbologia della trasformazione è ben radicata nella cultura giapponese, rappresentata perfettamente dai fiori di ciliegio, o Sakura. Questi fiori, che sbocciano esplosivamente per poi svanire rapidamente, ci ricordano la bellezza e la fragilità della vita e il potere della rinascita.

È un ciclo naturale che insegna ad apprezzare ogni istante, proprio come i Gemelli dovrebbero fare in questo periodo di trasformazione radicale.

Un altro esempio di trasformazione culturale si trova nella mitologia egizia, con il dio Osiride, simbolo di morte e resurrezione. Osiride rappresenta il ciclo eterno della natura e la continuità della vita, temi che risuonano profondamente con l’energia della carta della Morte. Questa tradizione incoraggia l'accettazione dei cambiamenti come parte della vita, non come un fenomeno da temere, ma come occasione di miglioramento e crescita.

Consiglio delle stelle per i Gemelli

Il consiglio delle stelle per i Gemelli durante questa settimana è di abbracciare questa fase di trasformazione senza timore.

Consigliabile immergersi in attività che stimolino la vostra curiosità e che vi permettano di esplorare nuovi territori, sia mentali che fisici. Lasciare che nuovi interessi e passioni prendano piede: questo è il momento ideale per avviare nuovi progetti o iniziare percorsi di studio e scoperta.

Riconoscere i segni di questo cambiamento e accettarli con gratitudine può portare a una visione più chiara e autentica del proprio percorso di vita. Come nella filosofia del feng shui cinese, la pratica di riordinare il proprio spazio fisico può aiutarvi a riordinare anche quello mentale. Fate spazio al nuovo, eliminate il superfluo e permettete a una nuova energia di fluire nella vostra vita.

Il vostro mantra della settimana: "Ogni fine è l'inizio di una nuova avventura".