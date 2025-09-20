Nell'oroscopo di questa settimana dal 22 al 28 settembre l'Appeso fa la sua comparsa nei tarocchi dei Pesci, spingendo il segno verso una fase di riflessione profonda e rilassata. Questo arcano invita a guardare le situazioni da una nuova prospettiva, accettando l'incertezza non come ostacolo, ma come occasione di crescita personale. La figura dell'Appeso, sospesa con serenità, rappresenta il potere della resa, della rinuncia alle resistenze inutili e della saggezza che si cela dietro il fermarsi e ascoltare. Si tratta di un periodo in cui i Pesci potrebbero trarre beneficio da un rallentamento, consentendo alle intuizioni di emergere con maggiore chiarezza.

Questa settimana è perfetta per riscoprire l'importanza del saper aspettare il momento giusto, una qualità che i Pesci spesso possiedono ma che può essere messa alla prova dalle sollecitazioni esterne. L'Appeso suggerisce che nuove intuizioni potrebbero nascere proprio da un cambio di ritmo, spingendo i Pesci a fermarsi e riflettere su ciò che conta veramente. Questo tarocco spinge inoltre il segno ad apprezzare il valore della pazienza, una virtù che all'inizio può sembrare scomoda, ma che promette grandi ricompense spirituali e pratiche.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni esterne a quella occidentale, il tema del sacrificio e della prospettiva è ricorrente e assume forme diverse ma altrettanto potenti.

Nell'antica cultura Maya, ad esempio, la figura dell'impiccato è simbolo del sacrificio per il bene comune, riflettendo una saggezza universale nel mettere gli interessi collettivi al di sopra di quelli individuali. I Maya vedevano il sacrificio come un atto di creazione e rigenerazione, parallelo alla visione dell'Appeso che porta un nuovo inizio attraverso la sospensione e la riflessione.

Nel Giappone tradizionale, la pratica dello Zen diveniva un mezzo per raggiungere l'illuminazione attraverso la meditazione e l'abbandono delle convenzioni comuni. In questo contesto, la sensazione di sospensione diventa un'opportunità per vedere il mondo da un punto di vista differente, esattamente come l'Appeso.

Il famoso detto giapponese, "lasciare andare per ricevere", si lega al tema della settimana, invitando i Pesci a trovare la loro propria pace interiore attraverso il distacco dai desideri immediati e dalla confusione esterna.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Lasciarsi guidare dall'energia dell'Appeso vuol dire saper aspettare e, nel frattempo, trovare valore nell'esperienza del momento presente. I Pesci faranno bene a sospendere i propri giudizi e accogliere il flusso degli eventi, riconoscendo come il non-agire può essere a volte la scelta più potente. È il momento di riflettere e di capire quali sacrifici interiori sono necessari per realizzare aspirazioni importanti.

Essere aperti alle trasformazioni può sembrare difficile, ma è in questo periodo di pausa che molte risposte si fanno chiare.

Abbracciare la vulnerabilità e accettare il lato incerto della vita è ciò che può portare serenità autentica. Questa settimana, lasciate che la vostra guida interiore risplenda liberamente, dando spazio alla scoperta personale e alla crescita senza l'impulso di forzare i risultati. Lasciar andare è la chiave per ottenere leggerezza e visione, permettendo alla vostra anima di respirare liberamente e trovare il suo equilibrio nell'universo.