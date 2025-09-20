Per voi del Toro, l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre è tutto un canto di armonia e bilanciamento sotto l'egida della carta della Temperanza. Questa carta dei tarocchi simboleggia l'arte di misurare e dosare, il viaggio tra momenti di pieno e di vuoto, simile a quello dei grandi alchimisti che trasformavano metalli e anime. La Temperanza invoca il bisogno di moderazione e coordinazione sia nelle azioni quotidiane che nelle reazioni emotive. Essa vi incoraggia a mantenere un equilibrio tra dovere e piacere, lavoro e riposo, interiore ed esteriore.

Mettendo in risalto le caratteristiche del Toro, segno di terra destinato alla stabilità e persistenza, la carte della Temperanza incita a contemperare la vostra naturale tendenza a fermarvi di fronte a imprevisti con la capacità di adattarvi ai mutamenti. Non è quindi un periodo per decisioni affrettate, ma piuttosto per riflessioni profonde, graduazioni, scelte ponderate. Le opportunità di crescita personale giungeranno da nuove comprensioni su come tollerare e mediare tra forze apparentemente opposte. Questa combinazione di aspetti potrà facilitarvi in aspetti come il raggiungimento dei vostri obiettivi personali e la creazione di armonia nelle relazioni.

Parallelismi con altre culture

La Temperanza, come le molte facce della saggezza antica, non parla solo agli occultisti del tarocco.

Trova il suo parallelo nelle tradizioni di diverse civiltà. Uno simile concetto di equilibrio viene celebrato all'interno della filosofia cinese di Confucio, che propone una vita contraddistinta da una sobrietà misurata come chiave del vero appagamento. Confucio sottolineava l'importanza di trovare il "Giusto Mezzo", un concetto che attenua gli eccessi e promuove la via dell'armonia tra obbligazioni familiari, relazioni sociali e autorealizzazione.

In India, il termine sanscrito "Dharma" rappresenta un altro elemento vicino alla Temperanza, indicando l'ordine morale del mondo. Adempiere al proprio dharma personale, ovvero ai propri doveri e ruoli secondo una giusta misura, è visto come il fulcro per raggiungere la pace interiore.

Il dharma insegna che ogni azione deve essere compiuta in equilibrio, senza lasciarsi dominare dalle passioni o distrazioni effimere.

Guardando al Nord Europa, i miti norreni offrono l’immagine di Baldur, il dio della luce, simbolo di equanimità, purezza e riconciliazione. La sua presenza nelle storie degli Dei offre un esempio di come persino nella mitologia si cerchi quel bilanciamento che la Temperanza simboleggia nei tarocchi, dimostrando come valori simili trovino risonanza in molti angoli del mondo.

Consiglio delle stelle per i Toro

Considerando l'influenza della Temperanza in questa settimana, è suggerito di lasciare che ogni passo sia delicato, simile a una danza tra terra e cielo, tra aspirazioni e realtà.

Quando vi trovate davanti a una nuova possibilità o sfida, dedicate tempo a comprendere davvero quale sia l'opzione più bilanciata e gentile per la vostra crescita personale. Possono apparire situazioni che richiedono pazienza e flessibilità, perciò è consigliabile accogliere misuratamente ogni giornata, con tutti i suoi alti e bassi.

Lasciate che i progetti e le relazioni maturino come un buon vino, senza affrettare i tempi. Proprio come la Temperanza insegna il valore del mescolare pazientemente gli ingredienti giusti, ricordate che anche nella vostra vita, le componenti dovranno confluire armonicamente, una per volta. Non abbiate paura di momenti di immobilità, poiché sono quelli che segretamente procurano le vaste visioni nella quiete.

Prendete ispirazione anche dalle pratiche contemplative come la meditazione o la semplice accettazione di ciò che non potete cambiare, ottenendo così profonda pace interiore. Un'intuizione inaspettata potrebbe derivare proprio dalla serena comprensione delle dinamiche interne ed esterne, trovando in esse la bellezza che spesso si nasconde dietro l'apparente monotonia.