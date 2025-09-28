Nell'oroscopo di questa settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, il Capricorno incontra la carta del Mondo, un simbolo potente di completamento, unità e realizzazione. Rappresenta l'incontro dei vari aspetti della vita in una danza armoniosa, offrendo al Capricorno un'opportunità unica di riflettere sui successi raggiunti e di prepararsi al prossimo grande ciclo di crescita. Non è un caso che il Mondo appaia quando si è pronti a concludere una fase della vita con la consapevolezza di avere tutte le risorse necessarie per affrontarne una nuova.

Per i nativi del Capricorno, noti per la loro tenacia e determinazione, la settimana offre lo spazio per sentire una connessione più profonda con l'universo, riconoscendo la propria posizione all'interno di una totalità più ampia.

La carta del Mondo invita il Capricorno a riconoscere l'importanza del viaggio intrapreso finora, evidenziando il bisogno di rallentare e godersi i frutti delle proprie fatiche mentre si pianifica con saggezza il futuro.

Parallelismi con altre culture

Il tema di completamento e unità rappresentato dalla carta del Mondo può essere paragonato al significato del simbolo Mandala nella cultura buddista, dove rappresenta il microcosmo dell'universo. I Mandala sono intricate opere d'arte che riflettono la natura ciclica della vita e l'importanza dell'armonia e dell'equilibrio. La creazione di un Mandala non è solo un'espressione artistica, ma un rituale sacro che guida chi lo realizza verso un profondo stato meditativo e di realizzazione spirituale.

Allo stesso modo, il Capricorno può adottare l'esperienza del Mandala come un’opportunità per riflettere sul proprio percorso esistenziale e trovare equilibrio nelle complesse trame della propria vita.

In Africa, l'albero Baobab simboleggia longevità e stabilità, essendo spesso definito "l'albero della vita". I significati associati al Baobab risonano con il Capricorno sotto l'influenza del Mondo, poiché incarna un'immagine di radicamento e solidità che collega la terra al cielo, l'individuo alla collettività. La presenza persistente del Baobab nel paesaggio africano rappresenta il ciclo eterno di crescita, ciò che può ispirare i Capricorno a trovare una forma stabile di continuità anche quando affrontano un cambiamento importante.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: abbracciare il completamento

Le stelle consigliano al Capricorno di celebrare i propri successi e riconoscere il completamento non come un punto d'arrivo definitivo, ma come un invito a nuovi inizi. Questa settimana, il dialogo interiore potrebbe focalizzarsi sull'essere grati per dove si è giunti, senza perdere di vista le ambizioni future. Si consiglia di dedicare del tempo a esperienze che alimentano l'anima, come la musica, la lettura, o persino attività manuali che permettano di ritrovare l’armonia interiore.

L'oroscopo suggerisce, infine, di connettere la propria esperienza a quella degli altri attraverso il servizio e la condivisione. Proprio come i Mandala coinvolgono una comunità nel processo di contemplazione, il Capricorno dovrebbe cercare di usare la propria forza e determinazione per ispirare e sostenere coloro che li circondano. Lasciate che questo periodo di chiusura sia un'opportunità per rafforzare i legami interpersonali e per costruire un solido ponte verso il futuro.