L'oroscopo dei tarocchi per il Capricorno di giovedì 25 settembre è dominato dalla potente e provocante carta della Torre. Questo arcano maggiore rappresenta il cambiamento radicale e la destrutturazione di ciò che è stato costruito su basi poco solide. Quando la Torre appare, essa simboleggia un colpo inaspettato, una rivelazione che scuote le fondamenta della coscienza, proprio come un fulmine abbatte un edificio poderoso ma instabile. Tuttavia, ciò non deve suscitare timore: sebbene la Torre richiami al caos, essa annuncia anche l'opportunità per una crescita straordinaria e autentica.

Il Capricorno, noto per la sua perseveranza e capacità di costruire mondi solidi e sicuri, può vedere nella Torre un invito a rivedere le proprie strutture e sicurezze. Giovedì, potreste essere chiamati a rivalutare situazioni o relazioni che, anche se imponenti in apparenza, necessitano di trasformazioni radicali per evitare futuri crolli. È un periodo ideale per recuperare l'equilibrio attraverso la riscoperta di valori autentici e la rimozione di ciò che è superfluo, simili a un giardiniere che pota rami secchi per permettere alla pianta di vivere nuova vita.

Parallelismi con altre culture

Nel pantheon della mitologia hindu, il dio Shiva assume il ruolo di distruttore per ricreare nuovamente il mondo.

Proprio come la Torre, egli inscena la danza della distruzione solo per poter aprire le porte a una nuova rinascita, una realtà più pura e forte. Questo processo di distruzione e rinascita, è simile a una fenice che rinasce dalle sue ceneri nella tradizione cinese, simbolo di immortalità e resurrezione. Entrambi questi miti illustrano la necessità di abbattere vecchie strutture per edificare nuove fondamenta. Il Capricorno può trarre forza da queste storie, accogliendo il caos con la certezza che ogni crepa nella Torre è un'opportunità di rinascita e innovazione.

In Giappone, l'arte del Kintsugi offre una prospettiva affine. Questa antica tecnica di riparazione della ceramica con oro enfatizza le crepe piuttosto che nasconderle, dimostrando che la bellezza può nascere proprio da ciò che era rotto.

La Torre, come il Kintsugi, non esita nell'esporre le vulnerabilità, ma le celebra, trasformandole in una potente parte della storia dell'oggetto. Per il Capricorno, il parallelo è chiaro: accettare gli inevitabili cambiamenti aiuta a riformare la propria vita in maniera più robusta e significativa.

Consiglio delle stelle per i Capricorno

Anche se la Torre può sembrare minacciosa, essa invita i Capricorno a ribaltare completamente gli schemi ormai obsoleti. Questo processo di destrutturazione non deve essere temuto, ma visto come un momento di liberazione e rinnovamento. Il consiglio è di abbracciare il cambiamento con apertura mentale e cuore predisposto, lasciando andare quel che non serve più al vostro percorso.

Cercate di cogliere i segnali di usura nelle vostre routine quotidiane: un rapporto, un’attività lavorativa o una convinzione personale che non rispecchiano più la vostra vera essenza possono essere ripensati e trasformati. Lasciatevi ispirare dal Kintsugi: trasformatene la fragilità in forza, godendo della bellezza che emerge solo dopo che le illusorie facciate sono state abbattute.

Il messaggio è chiaro e il mantra per giovedì è: “Dopo ogni tempesta, il sole splende più luminoso”. Affrontare la Torre significa aprirsi a una vita più autentica, dove le nuove possibilità sorgono sulle ceneri delle vecchie, accompagnandovi verso un percorso di consolidamento personale solido e duraturo.