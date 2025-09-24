L'oroscopo dei tarocchi di giovedì 25 settembre per i Pesci si apre con la solenne presenza dell'Arcano Maggiore conosciuto come La Papessa. Questa carta rappresenta il mistero e la saggezza interiore, simile alla figura di Artemide con la sua profonda connessione alla natura e al cosmo. La Papessa è seduta in un luogo sacro e custodisce i segreti dell'universo, un'immagine di silenzioso potere che richiama la Dea Isis nell'antico Egitto, protettrice della magia e dell'intuizione. Questo arcano invita i Pesci a rallentare e a connettersi con la propria spiritualità, fidandosi dei messaggi sussurrati dalla loro anima.

Questo giovedì, cari Pesci, vi troverete ad affrontare un momento di introspezione, stimolati dall'energia della Papessa a scoprire la verità nascosta dietro le apparenze. Questa carta suggerisce di cercare le risposte dentro di voi, piuttosto che nel mondo esterno. L'invito è quello di coltivare uno stato di quieta riflessione, dove le intuizioni possono emergere come stelle nel buio. Proprio come Carl Gustav Jung esplorò i sogni e l'inconscio, voi siete stimolati a seguire i vostri pensieri più profondi, perché lì si trovano le risposte agli enigmi quotidiani.

Parallelismi con altre culture

La Papessa, con il suo simbolismo intriso di saggezza e segreti, può essere paragonata ad altre misteriose figure culturali che rappresentano conoscenza interiore.

Pensiamo al Guru indiano, una guida spirituale il cui ruolo è di illuminare il cammino dei discepoli attraverso insegnamenti estranei alle realtà superficiali e quotidiane. In Giappone, la figura del monaco Zen incarna la meditazione e il silenzio come strumenti per raggiungere un'elevata comprensione spirituale. Questi monaci dedicano la loro vita a superare le illusioni del mondo materiale per arrivare alla verità nascosta della propria essenza.

Inoltre, nelle antiche culture sudamericane, lo sciamano funge da intermediario tra il visibile e l'invisibile, utilizzando rituali per portare guarigione e comprensione. Similmente, la carta della Papessa, con il suo libro aperto e la luna crescente ai suoi piedi, invita i Pesci a diventare ricettivi ai misteri dell’universo, proprio come lo sciamano ascolta e comunica con gli spiriti.

Questo viaggio spirituale e culturale sottolinea l'importanza di aprirsi a dimensioni di percezione più profonde, cruciali per la crescita personale del segno.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Il consiglio delle stelle per i Pesci, sotto l'egida di La Papessa, è di sintonizzarsi con il proprio mondo interiore, dando valore ai sogni e alle visioni che possono emergere nell’equilibrio tra veglia e sonno. È il momento ideale per tenere un diario spirituale, annotando pensieri, immagini mentali e intuizioni che sorgono spontaneamente. Fidatevi dei vostri istinti, proprio come le sagge donne di altre culture che custodiscono il potere del sapere antico e della magia segreta, armate di intuizione e saggezza.

In mezzo alle correnti della vita quotidiana, trovare l’armonia tra il visibile e l’invisibile può svelare nuovi percorsi e possibilità. In questo giorno sincronizzatevi con l’universo, sentite il fluire delle energie e lasciatevi guidare senza esitazioni verso destinazioni sconosciute. Lasciate che la saggezza della vostra anima sia la bussola che dirige i vostri passi: La mente è come un cielo stellato, colmo di risposte celesti nascoste.