L'oroscopo dei tarocchi per giovedì 25 settembre invita l'Acquario a considerare l'Arcano XIII, la Morte non come una fine, ma come un profondo simbolo di trasformazione. Contrariamente alla prima impressione, questa carta non predice un evento negativo, bensì un cambio essenziale che prepara il terreno per un rinnovamento vitale. In molte rappresentazioni, la Morte è raffigurata come uno scheletro che mietendo campi, simbolo di eliminare ciò che è vecchio per far spazio al nuovo. Per l'Acquario, spirito libero e innovatore, tale processo può tradursi in un'opportunità per lasciar andare le zavorre del passato e focalizzarsi su un avvenire più luminoso.

In questo giorno, la trasformazione si presenta come tema dominante. L'Acquario, sotto l'influenza del tarocco della Morte, avverte un crescente desiderio di cambiamento in ambito personale e collettivo. Viene offerta una lente nuova attraverso cui esaminare le situazioni attuali, con la sete di libertà che caratterizza questo segno pronta a guidarlo in nuovi territori inesplorati. La Morte simboleggia la rinascita e l'accettazione di una realtà che si evolve, stimolando ogni Acquario a sfruttare la propria innata capacità di visione futura, per pianificare rinnovamenti significativi nella propria vita quotidiana.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione, incarnato dalla carta della Morte, trova parallelismi profondi in molte tradizioni culturali del mondo.

In Giappone, ad esempio, il ciclo dei ciliegi in fiore, o sakura, rappresenta perfettamente l'idea di transitorietà e del continuo rinnovarsi della vita. I fiori di ciliegio sbocciano e sfioriscono rapidamente, ricordando alla società la bellezza effimera della vita e la costante presenza del cambiamento. Similmente, nel mito del Fenice delle tradizioni cinesi, questo uccello mitologico brucia e risorge dalle proprie ceneri, personificando la forza rigeneratrice del cambiamento e del rinnovamento.

Negli antichi riti delle tribù dei nativi americani, il simbolo del lupo, spesso interpretato come guida spirituale, promuove la trasformazione interiore come mezzo per acquisire maggiore saggezza.

Così come l'Acquario è portato a esplorare e ridefinire la propria esistenza, le culture di tutto il mondo esortano l'individuo a vedere il cambiamento non come una fine, ma come l'inizio di una nuova avventura. Questi simboli universali rafforzano l'idea che, attraverso la metamorfosi personale, si possa raggiungere una maggiore comprensione di sé e del mondo.

Consiglio delle stelle per gli Acquario

Per gli Acquario, il consiglio delle stelle risuona con la vibrazione della crescita interiore: accogliere il cambiamento non come una minaccia, ma come un'opportunità per espandersi. È un invito a lasciar andare ciò che non serve più, per abbracciare nuove possibilità con mente aperta e cuore fiducioso.

Quello che sembra essere un addio può, invece, rivelarsi un benvenuto a esperienze più gratificanti e allineate con il vero sé.

L'invito è quindi quello di ascoltare le proprie intuizioni, lasciando che la saggezza interiore guidi verso nuovi sentieri. Ciò implica anche stabilire nuove priorità e prendere decisioni audaci, senza la paura di abbandonare vecchie abitudini. "L'arte del vivere", direbbe il filosofo cinese Laozi, "consiste nel lasciar andare le cose quando è il momento giusto." Per l'Acquario, questo è il momento di mettersi in sintonia con il flusso della trasformazione e aprirsi alle nuove esperienze che promettono di ispirare il cammino futuro.