Per il mese di ottobre, l'oroscopo dei tarocchi per i nati sotto il segno del Capricorno si concentra sulla carta della Morte, la tredicesima degli Arcani Maggiori. Non lasciatevi ingannare dal nome inquietante; la Morte è simbolo di trasformazione profonda, la porta d'accesso verso nuove fasi del ciclo vitale. Per il Capricorno, tanto legato alla stabilità, questa carta suggerisce la necessità di lasciar andare ciò che non serve più per far spazio al nuovo. Nel rinunciare a vecchie abitudini o relazioni, può nascere qualcosa di completamente inedito e rigenerante.

Il Capricorno è noto per la sua ambizione e capacità di pianificare attentamente il futuro. Con la Morte come guida, ottobre diventa un mese perfetto per ridefinire gli obiettivi di vita, lasciando indietro ciò che non rispecchia più i vostri valori o desideri. Tradizionalmente visto come segno del cambiamento strutturale, questo è il momento per abbracciare ogni piccolo e grande cambiamento con saggezza, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita personale. Ritrovate motivazioni profonde e scoprirete risorse nascoste dentro di voi.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione evocato dalla Morte nei tarocchi è un concetto universale presente in molte culture. Nei miti cinesi, la fenice è simbolo di rinascita e rinnovamento dopo un ciclo di distruzione.

Si racconta che, al termine della sua esistenza, la fenice si consuma tra le fiamme per rinascere dalle proprie ceneri, simboleggiando la continuazione della vita dopo il cambiamento. Nel folklore giapponese, l'hanami o l'osservazione dei fiori di ciliegio incarna un sentimento simile: la bellezza effimera dei fiori che crollano rappresenta la natura transitoria e la rinascita della natura.

Analogamente, la cultura azteca celebrava la divinità Xipe Totec, "Nostro Signore lo Scorticato", come simbolo del rinnovamento e della rinascita. Durante i loro rituali, "los scorticati" rappresentavano il vecchio che viene rimosso per far emergere una nuova pelle, un simbolo potente di trasformazione. Questa ricchezza di simboli culturali rinforza l'idea che, nonostante le apparenze oscure, il cambiamento è una forza positiva e necessaria per il rinnovamento dell'anima.

Consiglio delle stelle per i Capricorno

Il consiglio delle stelle per voi Capricorno è di abbracciare la trasformazione personale con il coraggio e la determinazione tipica del vostro segno. Non temete di affrontare il passato e le sue ombre, poiché solo attraversando la metamorfosi potrete realmente evolvere. Considerate come il processo possa migliorare la vostra resilienza, e ricordate che, come la fenice, avete la capacità di rinascere dalle esperienze più difficili.

Durante i momenti di incertezza, concentratevi sulla vostra capacità innata di gestire e strutturare il cambiamento per il meglio. Valutate l'opportunità di apprendere da ogni esperienza e cercate di mantenere puri i vostri intenti verso il prossimo. Ponetevi come obiettivo un cambiamento costruttivo, per voi stessi e la vostra comunità.