Venerdì 19 settembre 2025, per i nati sotto il segno del Leone, l'oroscopo dei tarocchi si illumina con la carta de Il Sole. Questo arcano maggiore è un simbolo di successo, vitalità e realizzazione. Come la potente stella che illumina il nostro sistema solare, il Sole sprigiona luce e calore, nutrendo e potenziando ogni forma di vita sulla Terra. Per il Leone, questo significa un periodo di rinnovata energia e determinazione. Potreste sentirvi pervasi da un entusiasmo contagioso che vi guida verso i vostri obiettivi con nuova forza. Il Sole, oltre a rappresentare un momento di trionfo personale, simboleggia anche la gioia e la celebrazione, suggerendo che i vostri sforzi recenti stiano per dare frutti.

La vostra naturale inclinazione a brillare e a guidare è esaltata dalla presenza de Il Sole. Questa carta non solo porta un messaggio di fiducia e ottimismo, ma rinforza anche il vostro innato carisma. Potreste trovare molte opportunità per esprimervi con autenticità e per lasciare un'impressione duratura su coloro che vi circondano. E mentre navigate attraverso queste nuove opportunità, ricordate che il vostro entusiasmo è una risorsa potente. Usatelo per spingere oltre le vostre consuete frontiere e per esplorare nuovi orizzonti, accompagnati dalla certezza che il vostro splendore non può essere contenuto.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Sole occupa un posto di rilievo in molte culture.

Prendiamo ad esempio il dio Ra nell'antico Egitto, una divinità solare spesso raffigurata come un uomo con la testa di falco sormontata da un disco solare. Ra rappresentava l'energia vitale e la rinascita quotidiana, simile al modo in cui la carta del Sole illumina il cammino del Leone. Anche nella cultura giapponese, il Sole ha un ruolo centrale: esso è simboleggiato dalla dea Amaterasu, che incarna la luce e l'ordine. La mitologia racconta che Amaterasu si nascondeva in una caverna, portando il mondo nell'oscurità, ma fu attirata fuori dai suoi seguaci con specchi e gioia, simboleggiando il ritorno alla vita e alla prosperità.

Analogamente, nel classicismo greco, il dio Elio attraversava il cielo su un carro infuocato, illuminando la terra.

Questo viaggio giornaliero rappresentava la ciclicità della vita e l'incessante avanzare del tempo, proprio come il Sole nel vostro tarocco vi invita a riconoscere e celebrare il ciclo eternamente dinamico della vostra esistenza. Questi racconti non sono che un eco di quanto il culto del Sole pervada universalmente la cultura umana, mettendo in risalto l'importanza di luce e chiarezza nel nostro viaggio personale e collettivo.

Consiglio delle stelle per i Leone

Il consiglio delle stelle per il Leone, sotto l'auspicio del Sole, è semplice ma potente: abbracciate senza riserve il vostro potenziale e lasciate che la gioia conduca le vostre azioni. Adottate un atteggiamento propositivo, affrontando le sfide con il coraggio che vi contraddistingue.

La vostra luce è una guida non solo per voi stessi, ma anche per gli altri. Fate del calore e della generosità le vostre bandiere, diffondendo attorno a voi quel senso di sicurezza e ottimismo che tanto desiderate.

Cercate momenti di connessione autentica con le persone che amate, poiché tali legami risplendono tanto quanto le vostre conquiste individuali. Ricordate che il Sole non sorge mai solo per se stesso, ma per illuminare il mondo intorno a sé. Allo stesso modo, siate una fonte di ispirazione e rinascita per chi vi circonda. Questo è il momento di radicare il vostro successo personale in una crescita che coinvolge la comunità, reiterando il potere luminoso e inclusivo del vostro segno.