Secondo l'oroscopo di venerdì 26 settembre 2025 lo Scorpione si trova sotto l'influenza del Matto, carta dei tarocchi simbolo dell'inizio di un nuovo viaggio e della ricerca dell'ignoto. Il Matto rappresenta la follia sacra, il desiderio di sfidare l'ordine e di lanciarsi in avventure senza sapere esattamente dove porteranno. Per il segno dello Scorpione, noto per la sua intensità e passione, questa carta invita a considerare l'ignoto non come una minaccia, ma come un'opportunità di crescita e di scoperta. Non è il momento di avere certezze, ma di abbracciare il mistero con fiducia, lasciando che l'istinto guidi i vostri passi.

La carta del Matto, con il suo numero zero, rappresenta anche l'idea di un eterno inizio, un ciclo che ricomincia. Venerdì, mentre affrontate le vostre giornate, potreste sentirsi attratti da situazioni insolite o impreviste: relazioni che emergono dal nulla, opportunità professionali inaspettate o nuove ispirazioni creative. Questi momenti di sorpresa sono direttamente connessi all'energia dello Scorpione, consentendovi di esplorare nuove profondità emozionali e superare vecchie frontiere che vi sembravano invalicabili.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, il concetto del Kokoro, che significa "cuore" o "anima", è legato alla capacità di affrontare situazioni con mente aperta e prontezza ad accogliere il nuovo.

Similmente alla carta del Matto che rappresenta l’evoluzione continua, il Kokoro invita a vivere con sincerità ed empatia. Ciascun passo è una scoperta di sé stessi e del mondo. Estremamente in sintonia con l’approccio scorpionico di andare oltre il visibile, il Kokoro giapponese insegna che il percorso è tanto importante quanto la meta.

In India, la tradizione del Kumbh Mela, il mistico pellegrinaggio che si tiene lungo le rive del fiume Gange, è un chiaro esempio di come i fedeli si abbandonano al flusso della vita, alla ricerca di una purificazione spirituale. La processione verso l'acqua santa è un atto di fede, paragonabile al salto nel vuoto del Matto. Il Kumbh Mela alimenta la voglia di cambiamento e rinnovamento, e, proprio come la carta del Matto, suggerisce al segno dello Scorpione di immergersi senza timore, pronto ad affrontare ogni cambiamento con coraggio.

Consiglio delle stelle per lo Scorpione: abbracciare l'ignoto

Il consiglio delle stelle per lo Scorpione è quello di abbracciare l'ignoto con spirito avventuroso. Dal Matto si trae l'insegnamento di vivere al massimo, ma con la possibilità di sbagliare e imparare dai propri errori. Venerdì, cercate di non evitare situazioni che potrebbero sembrare rischiose o sconosciute, poiché esse sono la chiave per la vostra crescita personale. Riconoscete le vostre paure, ma non lasciate che vi fermino dal progredire.

Spingendovi al di fuori delle vostre zone di comfort, lasciate che lo stupore e la curiosità guidino le vostre azioni. Come i pellegrini del Kumbh Mela, purificatevi dall’influenza del passato e siate pronti ad accogliere l'inaspettato con il cuore aperto. Lasciate che ogni nuova esperienza arricchisca il vostro Kokoro e vi conduca a un rinnovato senso di voi stessi.

Il mantra da portare con voi: “Ogni passo, un viaggio, ogni viaggio, una scoperta”.