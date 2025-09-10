La giornata di venerdì 12 settembre 2025 porta buone energie a molti segni zodiacali, ma non tutti vivono un cielo completamente sereno. In particolare l'Ariete sarà piuttosto impulsiva, mentre ci sarà equilibrio per la Bilancia. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i simboli astrologici.

Le previsioni astrologiche per tutti i segni di venerdì 12 settembre

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’Ariete è determinata e pronta a sfruttare le occasioni sul lavoro. In amore la chiarezza è fondamentale. Attenzione però: l’impulsività rischia di creare discussioni inutili.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Toro procede con calma e costruisce basi solide. Le relazioni trovano forza nei piccoli gesti quotidiani. La testardaggine però può bloccare i cambiamenti.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli comunicano con facilità e risolvono situazioni complesse. Buon momento per i rapporti personali e professionali. Meglio però non disperdere troppe energie.

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il Cancro trova soluzioni pratiche e mostra grande comprensione in amore. Giornata utile anche per il benessere personale.

♌ Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il Leone brilla per sicurezza e capacità organizzativa. Energia in crescita che sostiene i progetti. Ma un eccesso di orgoglio può rendere difficile il dialogo con gli altri.

♍ Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Vergine mette ordine e affronta bene i compiti pratici. In amore conviene evitare critiche eccessive che possono spegnere la serenità.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia trova equilibrio e rafforza le relazioni grazie al dialogo. Si tratta di un buon momento per fare progetti futuri.

♏ Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione ha energia e concentrazione da vendere, perfette per gli impegni difficili. Ma l’eccessiva intensità rischia di farlo apparire troppo rigido.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario vive una giornata vivace e stimolante, con desiderio di condivisione. Tuttavia la fretta può portare a scelte superficiali.

♑ Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno lavora con metodo e consolida i risultati. In amore, però, serve più calore: un atteggiamento troppo freddo può allontanare chi è vicino.

♒ Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’Acquario riceve spunti creativi e idee innovative. Si tratta di una giornata ideale per sviluppare al meglio i contatti sociali.

♓ Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivono una giornata serena e sensibile. Nei rapporti questa dolcezza diventa una risorsa importante.