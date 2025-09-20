L'oroscopo del 25 settembre 2025 annuncia un cielo ricco di sfumature, dove la ricerca di armonia diventa centrale. Ogni segno è invitato a rallentare, osservare e comprendere meglio ciò che accade dentro e fuori di sé. È una giornata che sollecita introspezione ma anche piccoli slanci di coraggio, utili a dare forma a progetti rimasti in sospeso. In particolare il segno del Capricorno può superare dei piccoli ostacoli grazie alla propria disciplina.

Le previsioni astrologiche per tutti i segni

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La giornata spinge l’Ariete a non accelerare troppo.

La fretta potrebbe creare tensioni sul lavoro. Meglio ascoltare e ponderare prima di agire.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro riscopre il valore della stabilità. Un gesto affettuoso in famiglia ridà serenità e rafforza i legami. È anche un buon giorno per fare ordine, liberarsi del superfluo e ritrovare chiarezza negli spazi domestici e mentali.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli sentono il bisogno di comunicare con maggiore sincerità. È il momento giusto per chiarire un equivoco e alleggerire l’animo.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro trova conforto nelle piccole cose quotidiane. Un incontro inaspettato porta nuove emozioni e stimola la fantasia.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone deve dosare l’orgoglio.

Sul lavoro serve collaborazione e apertura al dialogo, solo così arriveranno i riconoscimenti desiderati.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine si concentra sui dettagli, ma rischia di perdersi nelle minuzie. È importante non trascurare la visione d’insieme.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vive una giornata di introspezione. Un equilibrio tra cuore e mente apre la strada a decisioni più consapevoli.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione è avvolto da un’energia intensa. Le passioni guidano la giornata, ma è necessario non farsi sopraffare dalle emozioni.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario avverte la necessità di movimento e nuove esperienze.

Un progetto personale si rivela stimolante e porta entusiasmo.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno si dedica con disciplina ai propri obiettivi. Un piccolo ostacolo non va visto come blocco, ma come occasione per dimostrare forza e quindi superarlo.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario trova ispirazione in un’idea originale. È il momento di osare e proporre senza paura di giudizi esterni.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivono una giornata delicata, da affrontare con dolcezza. La sensibilità diventa forza, soprattutto nei rapporti personali.