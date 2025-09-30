L’oroscopo di ottobre 2025 sull'amicizia rivela un mese intenso e ricco di dinamiche interpersonali. Le stelle parlano di nuove alleanze, di rapporti che si consolidano e di altri che, invece, richiederanno chiarimenti o pause di riflessione. Grazie all’influsso positivo di Mercurio e Venere, i segni d’aria come Acquario, Bilancia e Gemelli si troveranno in una fase di apertura, pronti a stringere legami autentici e a vivere esperienze condivise. Diversa sarà la situazione per Leone e Scorpione, che dovranno gestire contrasti, incomprensioni e momenti di distanza con gli amici più stretti.

Oroscopo dell’amicizia di ottobre 2025: Leone e Scorpione dovranno affrontare tensioni nei rapporti

1° Acquario – Voto: 10 - ottobre vi regala relazioni sincere e piene di entusiasmo. Sarete al centro di nuove amicizie che vi arricchiscono e vi stimolano. Gli amici apprezzeranno la vostra disponibilità e il vostro spirito di condivisione, e in più avrete l’occasione di incontrare persone che entreranno stabilmente nella vostra vita. Un mese luminoso e colmo di sorprese positive.

2° Bilancia – Voto: 9,5 - la vostra naturale capacità di mediazione vi rende il punto di riferimento di chi vi circonda. In questo mese riuscirete a consolidare rapporti importanti e a ricucire legami che sembravano incrinati.

L’armonia che portate nelle relazioni vi permette di circondarvi di persone sincere e di ricevere gesti d’affetto inattesi.

3° Gemelli – Voto: 9 - le stelle vi sostengono in campo sociale e vi spingono a vivere nuove esperienze con leggerezza e vitalità. Avrete modo di ampliare la cerchia di conoscenze e di stringere rapporti autentici, specialmente grazie alla vostra innata simpatia. Ottobre vi porta momenti di spensieratezza da condividere con chi conta davvero.

4° Sagittario – Voto: 8,5 - la vostra energia travolgente vi rende compagni ideali di avventure e viaggi. In questo mese rafforzerete rapporti già solidi e sarete in grado di attirare persone che condividono i vostri stessi interessi.

Ottobre sarà ricco di occasioni per vivere nuove esperienze insieme agli amici, rendendo le giornate intense e memorabili.

5° Ariete – Voto: 8 - ottobre vi vede dinamici e pronti a sostenere i vostri amici. La fortuna in campo sociale vi accompagna e vi rende protagonisti in gruppi e attività di squadra. Attenzione soltanto a non voler avere sempre ragione: se saprete ascoltare, i rapporti diventeranno ancora più forti e profondi.

6° Cancro – Voto: 8 - le amicizie vi offrono conforto e sostegno, soprattutto nei momenti in cui vi sentite più vulnerabili. Ottobre vi porta a coltivare rapporti sinceri, fatti di empatia e comprensione. Sarete molto apprezzati per la vostra sensibilità e riceverete segnali chiari di quanto siete importanti per chi vi sta accanto.

7° Capricorno – Voto: 7,5 - la vostra riservatezza a volte crea distanze, ma in questo mese riuscirete a lasciarvi andare un po’ di più. Le stelle vi invitano ad aprirvi e a costruire relazioni più autentiche, capaci di regalarvi sostegno concreto. Sarà un mese utile per rafforzare legami già esistenti, anche se non mancheranno momenti di introspezione.

8° Toro – Voto: 7 - l’amicizia sarà per voi una risorsa preziosa, ma ottobre porta anche momenti di confronto. Potrebbero emergere divergenze di opinione con persone a cui tenete, ma basterà la vostra lealtà per superarle. Le stelle vi invitano a non chiudervi in voi stessi e a cercare il dialogo sincero.

9° Vergine – Voto: 7 - ottobre vi porta a rivalutare alcuni rapporti che non sentite più così vicini.

Nonostante ciò, potrete contare su pochi ma buoni amici, pronti a darvi supporto. Questo mese insegna a distinguere chi merita davvero la fiducia e chi, invece, porta solo complicazioni.

10° Pesci – Voto: 6,5 - un mese in cui vi sentirete un po’ disorientati nelle relazioni. Potrebbero esserci incomprensioni o distanze con persone care, ma la vostra sensibilità vi permetterà di recuperare. Non abbiate paura di mostrare ciò che provate: la sincerità sarà la chiave per mantenere i legami più importanti.

11° Scorpione – Voto: 6 - le relazioni amicali vi mettono alla prova. Gelosie, incomprensioni o eccessiva diffidenza potrebbero complicare i rapporti con le persone a cui tenete. Ottobre vi invita a lavorare sulla fiducia reciproca e a evitare reazioni impulsive, che rischiano di allontanare chi vi è vicino.

12° Leone – Voto: 6 - un mese difficile per l’amicizia. Potreste sentirvi incompresi o poco considerati dal vostro giro di conoscenze. In alcuni casi emergeranno tensioni con persone con cui vi frequentate da tempo. Le stelle vi invitano a non drammatizzare e a usare questo periodo per capire chi merita davvero di far parte della vostra vita.