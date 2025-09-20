L'oroscopo del Capricorno per domenica 21 settembre 2025, si allinea al numero 41 della Smorfia napoletana: 'o curtiello, il coltello. Simbolo di taglio, decisioni drastiche e l'atto di separare ciò che non serve più dal cammino della vita. Come un coltello ben affilato, il Capricorno si trova nel momento ideale per prendere decisioni nette, eliminare ciò che è superfluo e trarre un percorso più chiaro e definito per il futuro.

Associato al potere di decisioni decisive, il coltello richiama l'idea di precisione e determinazione, qualità insite nel carattere del Capricorno.

Questa domenica sarà una giornata in cui si presenteranno opportunità di sfrondare le distrazioni e concentrarsi su obiettivi essenziali. Prenderete le redini di situazioni che necessitano di un'azione chiara e risolutiva, ispirati dalla simbologia questo numero che vi spinge a mettere ordine nelle vostre priorità.

Parallelismi con altre culture: l'arte del taglio e la precisione

Il numero 41, 'o curtiello, trova eco in altre tradizioni culturali del mondo che celebrano l'atto del taglio come una forma di rinascita e rinnovamento. Ad esempio, nella cultura giapponese, l'arte della forgiatura della spada katana non è solo una questione di artigianato, ma un simbolo di rettitudine e purezza. Così potente è la metafora della spada che essa incarna il percorso interiore di perfezionamento e disciplina, qualità che il Capricorno può abbracciare nella sua ricerca di chiarezza e verità.

Similmente, nei riti Maori della Nuova Zelanda, i tatuaggi Ta moko sono incisi nella pelle attraverso tecniche di intaglio che raccontano storie personali di forza e identità. Questo processo implica non solo il taglio fisico ma anche una trasformazione spirituale, invitando il Capricorno a vedere oltre la superficie e a trovare coraggio nella definizione del proprio percorso. Questi paralleli culturali avvertono che il potere del taglio risiede nello scegliere consapevolmente ciò che resta e ciò che va, mantenendo una connessione autentica con il proprio percorso di vita.

Il consiglio delle stelle per il Capricorno: tagliate ciò che vi trattiene

Le stelle guidano il Capricorno a usare l'energia del coltello come strumento di crescita e liberazione, indicando di eliminare senza esitazione ciò che non risuona più con la vostra essenza.

Abbracciate la chiarezza nelle relazioni interpersonali, nei vostri progetti professionali, e persino nei pensieri che affollano la mente. Lasciate andare gli ostacoli nascosti nelle vostre idee preconcette e aprite la strada a nuove possibilità.

Sarà una giornata favorevole per riflettere su cosa vi connette veramente al mondo e su come potete operare con maggiore autenticità e decisione. Come nel Ta moko, ogni scelta lascia un segno che contribuisce a definire la vostra storia personale. Riconoscete il potere trasformativo dell'azione decisa e mantenetevi fedeli a quel che siete davvero. Il vostro mantra personale: “Decidere con chiarezza è il cammino verso la mia verità”.