L'oroscopo della Smorfia napoletana di domenica 21 settembre 2025, guida i nati sotto il segno dei Pesci con il numero 7, che nella tradizione partenopea è rappresentato dal "vaso di creta". Simbolo di fragilità e adattabilità, il vaso di creta incarna l’abilità di plasmare e adattarsi ai cambiamenti della vita. I Pesci, noti per la loro sensibilità e capacità di immersione nei sentimenti, troveranno nel numero sette un riflesso della loro stessa natura empatica e intuitiva.

Il tema dell’adattabilità diventa centrale per i Pesci, che potrebbero sentirsi come un vaso nelle mani di un abile artigiano, sospinti da eventi che sembrano al di fuori del loro controllo.

Tuttavia, questo finesettimana offre l'opportunità di esplorare, apprendere e crescere anche attraverso le avversità. Il numero sette, con la sua energia, incoraggia i Pesci a non scoraggiarsi e a vedere nelle difficoltà un'occasione per fortificarsi e crescere interiormente.

Parallelismi culturali: fragilità e forza

La fragilità del "vaso di creta" non è solo un concetto napoletano. In Giappone, l'arte del Kintsugi – riparare con l'oro i cocci di ceramica rotti – mostra come le imperfezioni non solo possano essere accettate, ma anche celebrate come parte della bellezza e storia di un oggetto. Questo parallelismo culturale evidenzia un tema essenziale per i Pesci: l'accettazione della propria vulnerabilità come parte integrante dell’unicità personale.

Nella cultura africana, il mito dell'Uovo cosmico rappresenta l'origine del mondo dalla rottura e dalla fragilità, un simbolo di crescita e rinascita dalle difficoltà. Anche in Irlanda, le storie dei Selkie – foche che diventano umani – mettono in risalto la capacità di adattamento e trasformazione. Proprio come il vaso di creta, i Pesci scoprono che la propria forza risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti e di trasformarsi attraverso le esperienze di vita.

Per i Pesci, abbracciare questi insegnamenti culturali può significare trovare risorse inesplorate dentro di sé, aprendosi a nuove esperienze con un cuore leggero e uno spirito aperto alle trasformazioni. Il vaso di creta, in questo contesto, non è solo custode di fragilità, ma anche simbolo di potenziale e crescita continua.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare il cambiamento

Le stelle suggeriscono ai Pesci di affrontare i cambiamenti con serenità e apertura. La fragilità percepita non deve essere un limite, ma una via per approfondire la propria conoscenza interiore e rinsaldare i legami con chi si ama. In questo periodo di trasformazioni, adottare una prospettiva positiva può portare grandi soddisfazioni e scoperte importanti.

Lascia che ogni situazione affrontata e ogni esperienza vissuta contribuisca a modellare un sé rinnovato e saldo. La capacità di adattamento, proprio come nel caso del vaso di creta e del Kintsugi giapponese, può essere la chiave per creare un percorso di vita arricchito e significativo.

Non temete le piccole crepe che possono apparire; accettatele come parte della vostra storia e come testimonianza della vostra evoluzione.

I Pesci sono incoraggiati a praticare l’arte dell’accoglienza e della comprensione, sia verso gli altri che verso se stessi. L’empatia, caratteristica innata del segno, è uno strumento prezioso che può trasformare anche le sfide più complesse in opportunità di profonda connessione e gioia.

Il mantra dei Pesci per domenica potrebbe essere: “La flessibilità è la mia forza, il cambiamento la mia guida, l'adattabilità il mio successo”.