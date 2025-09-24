L'oroscopo di giovedì 25 settembre per il Capricorno si apre con una riflessione sul numero 39 della Smorfia napoletana, conosciuto come 'a funa 'nganna, il cappio al collo. Questo simbolo evoca tensione e pressione, ma invita anche alla prudenza e alla consapevolezza delle proprie scelte. Nella cultura napoletana, rappresenta una condizione che può diventare opprimente se non gestita con attenzione, offrendo al contempo un'opportunità per dimostrare saggezza e risolutezza.

Il Capricorno, noto per la forza interiore e l'ambizione, è chiamato a navigare le sfide con pazienza.

Il numero 39 porta con sé una lezione di vita: talvolta, affrontare le difficoltà con calma permette di ritrovare un equilibrio più stabile. È un invito a non farsi sopraffare dai doveri stringenti, ma di cercare una via d'uscita creativa e ponderata. Questo periodico passaggio offre l'occasione di riconsiderare i propri impegni e di liberarvi dal peso eccessivo delle vostre responsabilità.

Parallelismi con altre culture: la liberazione dalla pressione

Nella cultura giapponese, il concetto di Shibari, l'arte della legatura, viene talvolta frainteso come un mero gioco di forza o costrizione. Tuttavia, nella sua essenza, lo Shibari si focalizza sulla fiducia reciproca e la ricerca dell'armonia attraverso l'accettazione delle proprie vulnerabilità.

Similmente, i Lakota, una delle tribù native americane, celebrano il rito della liberazione dalle preoccupazioni tramite la cerimonia del "cerchio di medicina". Questo rito si concentra sul cerchio come simbolo di fiducia che, una volta completato, infonde forza e pace interiore.

Per il Capricorno, queste tradizioni sottolineano l'importanza di trasformare le pressioni percepite in un'opportunità di crescita spirituale e interiore. In questa maniera, ciò che inizialmente appare come un "cappio" può divenire un cerchio protettivo, una protezione contro l’ansia. Come nel Shibari e nel cerchio di medicina Lakota, trovare armonia e equilibrio interiore diventa la chiave per liberarsi dalle costrizioni e avanzare verso una libertà personale più profonda.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: l'arte di allentare la tensione

L'oroscopo offre a voi, Capricorno, un suggerimento prezioso: non temete di affrontare le situazioni che vi mettono sotto pressione. Trasformate ogni sfida in un'opportunità per crescere e rinforzarvi. Affidatevi all'arte di allentare la tensione, proprio come accade nel Shibari: ciò che sembra vincolarvi può effettivamente essere un sistema di supporto, se osservato da un'angolazione diversa.

La vostra perseveranza è un'alleata potente: utilizzatela per superare gli ostacoli, mantenendo la serenità interiore. Prendetevi il tempo necessario per riconoscere ciò che conta veramente e lasciate andare il resto. Il peso che vi sembrava soffocante si alleggerirà nel momento in cui apprezzerete il valore del rilassamento e della pazienza. Questo vi permetterà di costruire una vita dove le vostre ambizioni siano supportate non dal sacrificio, ma dalla gioia di un impegno consapevole.