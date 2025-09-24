L'oroscopo di giovedì 25 settembre 2025, vede i nati sotto il segno dei Pesci attraversare una giornata ricca di sfide impreviste, sotto l'influenza del numero 71 della Smorfia napoletana, noto come "l'uomo di merda". Questo simbolo, seppur dal nome decisamente esplicito, non si limita a connotazioni negative, ma invita alla riflessione su situazioni o persone che possono risultare poco trasparenti o complicate. Nella tradizione napoletana, l'uomo di merda rappresenta una figura spesso inaffidabile o con tendenze malvolenti, ma affrontarlo significa sviluppare astuzia e capacità di discernimento.

Nella vostra giornata, l'influenza di questo numero della Smorfia può manifestarsi attraverso ostacoli e intoppi che, anziché scoraggiarvi, devono diventare un'opportunità per rafforzare la vostra intuizione. I Pesci sono noti per la loro sensibilità e empatia, caratteristiche che potrebbero essere messe alla prova. Anche le relazioni personali potrebbero subire piccoli scossoni, mostrando lati inaspettati delle persone che vi circondano. Tuttavia, ogni difficoltà può trasformarsi in un apprendimento essenziale, rafforzando il vostro spirito critico e la vostra determinazione nel distinguere il giusto dal sbagliato.

L'uomo di merda: parallelismi con altre culture

La figura dell'uomo di merda trova paralleli in molte altre culture, dove simbolismi negativi o figure ambigue spingono a riflettere sulla natura umana.

Ad esempio, nella mitologia africana, esistono gli spiriti trickster come Eshu tra gli Yoruba, che rappresentano la complessità della verità e del comportamento umano, sfidando gli individui a discernere la verità dalle illusioni. In Asia, in particolare nella cultura indiana, storie antiche descrivono figure come il carismatico ma ingannevole Narada, che mette alla prova la saggezza e la compassione degli esseri umani.

Anche in Europa troviamo analogie: nella letteratura classica inglese, personaggi come Iago di William Shakespeare incarnano l'arte del tradimento e della manipolazione. Ovunque nel mondo, questi archetipi svolgono il ruolo di rivelare verità nascoste. In questo contesto, il numero 71 non è un semplice malaugurio, ma una sfida a affinare la vostra intuizione, proprio come avviene in altre culture dove l'astuzia e la saggezza interiore sono esaltate e premiate.

Consiglio delle stelle per i Pesci: vedere oltre le apparenze

Il consiglio universale per il segno dei Pesci è di mantenere uno sguardo attento e critico su ciò che vi circonda. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze o da affermazioni troppo affascinanti per essere vere. Affidatevi alla vostra innata capacità di percepire oltre il visibile, sviluppando un sano scetticismo che vi permetta di scoprire le intenzioni reali degli altri.

Approfittate di eventuali contrasti o incomprensioni come occasione per approfondire la comprensione delle vostre relazioni. Siate pazienti e non temete di porre domande che potrebbero portare a chiarimenti o rivelazioni necessarie. Ogni difficoltà affrontata con mente aperta diventerà una pietra miliare sulla vostra strada verso una maggiore saggezza e migliore autocomprensione. Ricordate, il superamento degli ostacoli più impegnativi spesso porta ai risultati più gratificanti.