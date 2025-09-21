Nell'oroscopo di lunedì 22 settembre, il Capricorno è sotto l'influenza del numero 6 della Smorfia napoletana, la figura detta "quella che guarda verso terra". Questo simbolo è denso di significati, rappresentando una certa introspezione o riflessione profonda, tipica del Capricorno. Guardare 'nderra non è semplicemente un atto fisico, ma un richiamo alla ricerca interiore, un invito a interrogarsi sul proprio percorso e a trovare stabilità attraverso l'autoanalisi.

Questo lunedì il Capricorno è sollecitato a cercare dentro di sé le risposte alle sfide che si presentano, utilizzando quell'intuito e quella praticità che sono tipiche del segno.

Anche se le stelle non giocano un ruolo in questo contesto, il sesto senso del Capricorno lo guida verso decisioni ponderate. L'energia che si sprigiona dalla riflessione profonda è il mezzo attraverso cui il Capricorno può toccare aspetti della sua vita che richiedono attenzione e decisione.

Guardare verso terra: parallelismi con altre culture

Nello sciamanesimo siberiano, la connessione con la terra è fondamentale, rappresentando la comprensione e il cammino verso la conoscenza interiore. Gli sciamani vedono la terra come una guida e fonte inesauribile di energia e saggezza. Similmente, la cultura giapponese considera il contatto con la natura e la meditazione un modo per raggiungere l'illuminazione spirituale, una pratica conosciuta come "Shinrin-yoku" (forest bathing), che favorisce la riflessione e il benessere psicologico.

Nel contesto africano, molte tribù indigene sono note per il loro culto della terra e del suolo come parte integrante della loro esistenza spirituale. In particolare, l'usanza Zulu di impegnarsi nei riti di "connessione alla terra" riflette simbolismi simili a quelli della Smorfia, enfatizzando l'importanza di guardare 'nderra per trovare verità e stabilità.

Per il Capricorno, queste tradizioni offrono una prospettiva arricchente. L'atto di riflettere e rivolgersi alla propria interiorità può essere un modo per riconciliare le pressioni esterne con la necessità di pace interna, simile al radicamento siberiano o alla tregua giapponese. Questo simbolismo universale invita il Capricorno a trovare il proprio equilibrio attraverso la contemplazione, smentendo le dinamiche del mondo esterno.

Il consiglio delle stelle per i Capricorno: riflessione e pragmatismo

Il consiglio delle stelle per i Capricorno è di prendersi il tempo per guardare 'nderra, simbolicamente e fisicamente, per ottenere chiarezza in situazioni che possono sembrare intricate. Come una montagna che si erge maestosa, stabile e rassicurante, il Capricorno è invitato a riflettere e trovare fermezza nelle decisioni.

Mentre navigate nelle complessità della vita quotidiana, ricordatevi di attingere al vostro pragmatismo: usate questo momento per valutare attentamente tutte le opzioni prima di agire. Le risposte che cercate si trovano non solo nei piani delle stelle, ma anche nella solidità della vostra esperienza vissuta e nella ricchezza dell'introspezione.

Lunedì concedetevi momenti di tranquillità. Che si tratti di una passeggiata solitaria nella natura o di una tranquilla serata di meditazione, questo tempo è essenziale per ricaricare il vostro spirito. Proprio come nella pratica dello Shinrin-yoku, dove la calma della foresta o di un giardino può fornirvi un nuovo punto di vista, così la vostra ricerca interiore può condurvi a scoperte significative.

Il vostro mantra di lunedì 22 settembre: “La stabilità interiore nasce dalla riflessione”.