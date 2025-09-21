Per i Pesci l'oroscopo della Smorfia di lunedì 22 settembre assegna il numero 39, nella tradizione della Smorfia napoletana rappresenta 'a funa 'nganna, ovvero il cappio al collo, un simbolo che richiama la prudenza e l'attenzione nei confronti di situazioni complicate. In una chiave più ottimistica, è un invito a liberarsi da legami opprimenti e situazioni che impediscono il fluire naturale della vostra creatività.

Questo simbolo nella Smorfia vi guida a osservare ciò che nella vostra vita si presenta come un peso o un intralcio, invitandovi a trovare modi nuovi per sciogliere nodi e dare spazio alla vostra autentica espressione.

Sarà una giornata in cui riuscirete a identificare queste corde invisibili e a decidere che talvolta l'unica soluzione è il cambiamento, sicuri come mai prima della vostra direzione.

Culture e simbolismi: liberarsi per incamminarsi verso nuovi orizzonti

Il concetto di liberazione da ostacoli e legami viene accolto con diverse sensibilità in tutto il mondo. In India, il Moksha rappresenta un equivalente simbolo di liberazione dai vincoli materiali e spirituali, un concetto profondamente radicato nelle filosofie religiose indù che descrive un cammino verso l'illuminazione e la libertà dell'anima.

Inoltre, nella cultura degli indigeni americani, attirare la propria attenzione su segnali e movimenti energetici delinea un cammino di crescita personale, dove il simbolismo del nodo può essere evidenziato attraverso sogni e visioni.

Mentre nel cuore dell'Asia Centrale, la Ger - tradizionale abitazione nomade - rappresenta la possibilità di muoversi liberamente senza essere legati a un luogo fisico, una metafora perfetta per coloro che desiderano conoscere nuovi cammini ed esplorare il mondo in libertà.

Voi, cari Pesci, potreste trovare in queste immagini culturali e tradizioni un'opportunità per riflettere sulla vostra voglia di crescita, con un passo deciso verso l'indipendenza emotiva e progettuale. Imparate a concepire la vita come un viaggio continuo, libero da ritardi e oppressioni, pieno di ispirazione e nuove prospettive.

Consiglio delle stelle per i Pesci: sciogliere per ritrovare sé stessi

Il consiglio delle stelle per i Pesci consiste nell'adottare una visione chiara dei vostri legami e delle situazioni stagnanti che bloccano il vostro potenziale creativo.

È un momento propizio per riflettere su chi siete e quali percorsi liberarvi possono condurre a una vita più soddisfacente. Fare pulizia di influenze distruttive è essenziale per consentirvi di ridisegnare il vostro percorso con una nuova energia.

Anche le difficoltà possono diventare trampolini di lancio verso nuove idee e progetti. Un nodo sciolto può infatti rivelarvi tesori nascosti che non aspettano altro che essere portati alla luce. Abbracciate la possibilità della scoperta di voi stessi e della vostra unicità. Concentratevi su ciò che vi fa sentire veramente vivi e fidatevi del vostro intuito, mai come ora fondamentale guida. La libertà si trova nel cuore del rischio: prendete lo slancio e scoprirete quanto può essere gratificante essersi lasciati tutto il superfluo alle spalle.