Per l'oroscopo di mercoledì 17 settembre 2025, i Pesci trovano una guida speciale nel numero 8 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'a Maronna, la Madonna, simbolo di protezione divina e di amore immenso. Nel contesto della Smorfia napoletana, la Madonna è vista come una figura di riferimento spirituale e di sicurezza quotidiana, un simbolo antico che trova una sua nuova e personale declinazione nella vita dei Pesci, che si preparano ad affrontare giornate intense con un sostegno invisibile ma profondo alle spalle.

Per il segno dei Pesci, questa dominanza di 'a Maronna si traduce in un viaggio interiore che fa riaffiorare il desiderio di una vita più contemplativa.

È il momento giusto per fermarsi a riflettere su se stessi e sulle proprie scelte di vita. Come protegge chi si affida alla sua benevolenza, così la Madonna invita i Pesci a fidarsi del proprio istinto ed essere aperti ai cambiamenti, in quanto occasioni di crescita e miglioramento personale. In questo periodo, molti Pesci potrebbero sentire la necessità di comunicare di più con le persone amate senza timore di esprimere sentimenti profondi.

Protezione e fede in culture diverse

La figura di 'a Maronna trova un riscontro significativo in altre culture, dove il concetto di protezione e fede è spesso incarnato da divinità o figure spirituali analoghe. In India, la dea Durga rappresenta la forza divina e la protezione, specialmente contro le forze del male.

Il mito racconta di Durga cavalcando la tigre, sconfiggendo demoni e portando pace e equilibrio ai fedeli. La dedizione verso Durga è simile alla devozione per la Madonna nel mondo mediterraneo: entrambe incarnano la capacità di infondere un senso di sicurezza e tutela.

Più a est, in Giappone, la dea buddista Kannon (o Guanyin in Cina) è venerata per la sua grande compassione e il suo intervento protettivo. Kannon, spesso raffigurata con numerose mani e molti occhi, rappresenta la capacità di aiutare più persone simultaneamente. I devoti credono che invocarla porti benedizioni e conforto, un sentimento di protezione che risuona con ciò che la figurazione mariana offre ai credenti napoletani e non solo.

Queste figure riassumono ed esprimono il desiderio umano universale di sentirsi guidati e protetti da una forza superiore. Per i Pesci, questo parallelismo culturale indica l'importanza di trovare la propria bussola spirituale, guardando oltre il visibile e trovando serenità in una connessione più personale e intima con il sacro. Queste interpretazioni culturali sottolineano l'opportunità per i Pesci di esplorare il proprio cammino spirituale, aprendosi a nuove possibilità di protezione e crescita interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidarsi alla serenità

In questo periodo, i Pesci sono invitati a coltivare l'arte della tranquillità, lasciandosi cullare da un senso di sicurezza interiore che è simbolicamente rappresentato dalla figura della Madonna.

È un buon momento per intraprendere pratiche che promuovano il benessere emotivo, come la meditazione e lo yoga, per rafforzare quel legame spirituale e personale, che può rivelarsi un toccasana per l'anima e un valido supporto nei momenti di incertezza.

Nelle relazioni personali, i Pesci sono incoraggiati a esprimere i loro veri sentimenti e a farsi carico di conversazioni che abbiano un significato profondo. Questo potrebbe significare lasciare andare paure e barriere emotive, aprendosi alla possibilità di creare legami più sinceri e duraturi.

Una frase che potrebbe ispirarli è: “La serenità è una forma di protezione interiore e di pace che ci guida attraverso le tempeste”. Essere in connessione con il proprio io più profondo offrirà ai Pesci la forza necessaria per affrontare il futuro con grazia e determinazione.