L'oroscopo di ottobre per il Sagittario si svela sotto la suggestiva simbologia del numero 47 della Smorfia napoletana, riconosciuto come 'o muorto. Questo numero, tradizionalmente legato al concetto di chiusura e trasformazione, invita a riflettere sul ciclo della vita come continuo alternarsi tra fine e nuovo inizio. Nella cultura partenopea, 'o muorto è un richiamo a non dimenticare che ogni conclusione porta con sé il seme della rinascita. In un mese dove la stagione cambia e la natura sopisce, il Sagittario è spinto a guardare oltre, a esplorare nuovi orizzonti spirituali e materiali.

Ottobre, per i Sagittario, non si fa attendere in chiaroscuri. Il simbolo della Smorfia diventa uno spunto per considerare quanto certi finiscono possano stimolare la nascita di possibilità inedite. Il dinamismo del Sagittario, tanto consueto, potrebbe rallentare, portando il segno in un periodo di introspezione profonda. Invece di temere questo rallentamento, il Sagittario può usarlo per rivedere sogni e obiettivi, gettando le basi per nuove avventure, sia personali che professionali. È il tempo giusto per chiudere capitoli non più rilevanti, favorendo l’apertura verso sentieri inaspettati.

Parallelismi con altre culture: la morte come trasformazione

L'immagine di 'o muorto trova risonanza in molte altre culture del mondo.

Ad esempio, nel Messico, il Día de los Muertos è una celebrazione che unisce la tristezza della perdita alla gioia del ricordo, in un tripudio di colori e allegre processioni. Le famiglie messicane costruiscono altari per i loro amati defunti, ornandoli con fiori, cibo e leccornie, riconoscendo così la morte non come una fine, ma una continuazione del legame affettivo.

In analogia, nell'antico Egitto, la morte era un passaggio verso un altro regno, un viaggio destinato a ricongiungere con divinità e antenati. I faraoni venivano sepolti con tesori e amuleti, simboli del loro potere e posizione, fiduciosi di una rinascita in un mondo ultraterreno ricco di opportunità. Per il Sagittario, assimilare questi concetti può ispirare a trasformare le chiusure in rinascite personali e spirituali.

Consiglio delle stelle per il Sagittario: abbracciare il cambiamento

Le stelle suggeriscono al Sagittario di abbracciare il cambiamento con fiducia e serenità, senza opporre resistenza. È tempo di lasciare andare, pulire la tela del passato per dipingere nuove esperienze che ne arricchiranno il viaggio. Accogliere le trasformazioni come parte naturale del ciclo della vita permetterà di crescere non solo a livello personale ma anche nelle relazioni, rendendole più autentiche e profonde.

Il Sagittario deve fermarsi a riflettere, accogliendo l’occasione per aprire nuovi capitoli che attendono di essere scritti. In questo periodo di transizione, la consapevolezza dei propri desideri e delle proprie priorità diventerà cruciale.

Trovare il coraggio di lasciare il porto sicuro è essenziale per navigare verso nuove terre, pronte a regalare meravigliosamente imprevedibili scoperte.

L'invito è a lasciarsi guidare dall'istinto e dall'ispirazione, prendendo consapevolmente le redini del proprio cambiamento. Il mantra del mese diventa quindi: “Ogni fine è solo un nuovo inizio mascherato”.