L'oroscopo di venerdì 12 settembre per il segno del Capricorno si allinea con il simbolismo del numero 28 della Smorfia napoletana, che corrisponde alle 'e zizze, i seni. Questo rappresenta una forte connessione con il nutrimento, la cura e la protezione, elementi fondamentali sia nella crescita personale che in quella relazionale. Il numero evoca immagini di abbondanza e di generosità, di cui il Capricorno potrebbe sentirsi particolarmente avvolto in questa giornata.

Per i nativi del Capricorno, questa simbologia offre un'occasione per riflettere su come essi offrono e ricevono supporto nella loro vita quotidiana.

Sia che si tratti di un progetto lavorativo o di una situazione personale, il numero 28 suggerisce di mettere in pratica l'altruismo e di accettare l'aiuto degli altri, lasciando la porta aperta a nuove collaborazioni o amicizie che potrebbero avere un impatto significativo nel lungo termine.

Parallelismi con altre culture: l'arte del nutrimento universale

Il tema del nutrimento, centrale nel significato del numero 28 della Smorfia, trova eco in molte culture mondiali, dove il concetto di cura e protezione viene esaltato attraverso riti e simboli affascinanti. Ad esempio, nella tradizione indiana, la dea Lakshmi, spesso simbolizzata con seni prosperosi, rappresenta non solo la ricchezza materiale ma anche l'abbondanza, la fertilità e la prosperità spirituale.

La sua figura incarna il potere trasformativo del nutrimento e della cura, simili al ruolo che la natura femminile dei seni gioca nel dare e mantenere la vita.

Nella cultura africana, molte tribù celebrano il concetto di Ubuntu, una filosofia che mette al centro l'importanza delle relazioni tra le persone e il potere curativo che deriva dal prendersi cura l'uno dell'altro. Questo rispecchia l'approccio generoso e inclusivo del numero 28, in cui il nutrimento non è solo una responsabilità individuale, ma una missione collettiva.

In Occidente, la valorizzazione del nutrimento viene spesso rappresentata attraverso figure materne, come la Madonna, nella sua iconografia di madre protettiva e sempre presente, simile al significato della Smorfia napoletana.

Il Capricorno può trarre ispirazione da queste raffigurazioni per comprendere meglio come l'atto del nutrire, in ogni sua forma, arricchisca sia chi dona sia chi riceve.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: aprirsi al dono

Nella giornata di venerdì, le stelle consigliano al Capricorno di utilizzare l'energia del numero 28 per approfondire i propri rapporti interpersonali attraverso gesti genuini di condivisione e altruismo. È il momento di offrire aiuto a chi è vicino e di accettare, con gratitudine, il supporto ricevuto. Lasciando da parte la naturale riservatezza, il Capricorno scoprirà come l'apertura verso gli altri possa rafforzare legami già esistenti e crearne di nuovi.

Anche nelle situazioni che sembrano più difficili, il nutrimento simbolico e reale può trasformarsi in una risorsa inesauribile di forza e ispirazione.

Così come la Madonna offre conforto e protezione, anche il Capricorno ha la capacità di essere un faro di sostegno per chi lo circonda, trasmettendo senso di stabilità e fiducia collettiva.

In sintonia con le energie universali del numero 28, il mantra del giorno per il Capricorno potrebbe essere: “Nel dare e ricevere, trovo il vero equilibrio”.