L'oroscopo della Smorfia napoletana per il Capricorno di venerdì 26 settembre 2025 è guidato dal numero 14, che rappresenta 'o 'mbriaco. Questo simbolo si collega a un'immagine di eccesso e di perdita di controllo, ma se osservato da una prospettiva diversa, può rappresentare anche uno stato di abbandono che consente di esplorare nuovi aspetti di sé stessi senza le solite inibizioni. Nel contesto culturale napoletano, l'ubriaco è anche sinonimo di una sfida alla consuetudine e alla stabilità, un invito a essere aperti e spontanei, anche solo per un giorno.

Per il Capricorno, noto per la sua disciplina e determinazione, questa influenza può essere particolarmente significativa. Anche se l'indole del Capricorno è generalmente orientata al controllo e alla pianificazione, il richiamo dell'ubicazione permette di esplorare nuove vie inaspettate per crescita personale. Potrebbero sorgere situazioni che vi spingono ad agire in modo non convenzionale, rompendo con la routine abituale. Anche il miglior pianificatore sa che un pizzico di imprevedibilità può introdurre una ventata di aria fresca e innovazione nella propria vita. Questo è il momento per il Capricorno di lasciarsi andare senza il timore di perdere la bussola.

L'ubriaco in culture diverse: simbolismo globale

In molte culture, l'immagine dell'ubriaco viene spesso utilizzata per discutere la dualità tra controllo e abbandono. In Giappone, ad esempio, il Sake viene consumato in occasioni sia gioiose sia di riflessione, portando avanti l'idea di una spiritualità che si apre all'introspezione. Nella cultura indiana, le festività del Holi sono un esempio di come l'abbandono temporaneo possa dare luogo a celebrazioni di colore e connessione, dove ciascuno si libera delle proprie inibizioni.

Il consiglio delle stelle per il Capricorno

Le stelle invitano il Capricorno, in questa giornata, a sospendere il bisogno di avere sempre tutto sotto controllo. Non significa rinnegare la propria natura metodica e determinata, ma accogliere la possibilità che dall’imprevisto possa nascere un insegnamento prezioso.

Il numero 14, con la sua energia di abbandono e apertura, suggerisce di concedersi un piccolo strappo alla regola: provare un’attività nuova, ascoltare un impulso spontaneo, lasciarsi sorprendere da un incontro inatteso.

È il momento giusto per sperimentare la leggerezza, senza sentirsi in colpa: sarà proprio in questa libertà temporanea che il Capricorno potrà intravedere nuove direzioni, nuove ispirazioni e persino nuove strategie da applicare, più avanti, con la consueta lucidità. Le stelle oggi vi chiedono di fidarvi del flusso.