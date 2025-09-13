L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre per il Capricorno si muove come il delicato volo dell'uccellino, simboleggiato dal numero 35 della Smorfia napoletana. Questo numero, associato all'immagine del piccolo volatile, rappresenta la leggerezza e la delicatezza, richiami a un necessario alleggerimento delle tensioni e una ricerca di libertà interiore. Nella tradizione napoletana, l'uccellino rappresenta non solo fragilità e bellezza, ma anche la capacità di osservare il mondo dall'alto, di elevarsi sopra le preoccupazioni materiali.

Proprio come la Smorfia suggerisce, questa settimana per voi Capricorno sarà un vero e proprio invito a distaccarsi dalle ansie quotidiane.

Il numero 35 vi incoraggia a prendere le distanze dai problemi terreni e a osservare le vostre sfide da un nuovo punto di vista. Immaginatevi come l'uccellino che, libero di spiccare in volo, trova nuove soluzioni alle questioni irrisolte. Questo periodo favorisce un'apertura mentale che potrebbe portare scoperte importanti, sia personali che professionali.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo dell'uccellino si ritrova in molte culture del mondo come metafora di libertà e purezza. Nell'antica Grecia, #Atena, la dea della saggezza, aveva come simbolo la civetta, un uccello che vola silenzioso nella notte, portando chiarezza e verità. Allo stesso modo, in molte tribù dei Nativi Americani, l'aquila è vista come un messaggero spirituale, in grado di connettere il cielo e la terra, il corporeo e lo spirituale.

La mitologia giapponese celebra il corvo, un uccello portatore di buona fortuna e rispetto, considerato messaggero degli dei.

Il tema di libertà e leggerezza, espresso attraverso il volo degli uccelli, trova parallelismi anche nelle filosofie orientali. Il concetto taoista del "wu wei," o "non azione," incoraggia a fluire con il proprio cammino naturale, simile al modo in cui un uccello segue le correnti d'aria, adattandosi ai venti favorevoli e sfavorevoli. Per il Capricorno, imparare a lasciarsi trasportare dalle correnti può rappresentare una nuova esperienza, permettendo una riconciliazione con la propria forza interiore.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: volare leggeri

Il monito per voi Capricorno è di abbracciare l'immagine dell'uccellino nella vostra vita quotidiana.

Cercate di dedicare del tempo ad attività che vi consentano di provare leggerezza e divertimento, siano esse passeggiate nella natura, ore passate con gli amici o semplicemente un buon libro che riesca a farvi "volare" con la mente. La capacità di sollevare lo spirito può rivelarsi una risorsa preziosa nelle situazioni che richiedono un approccio più razionale.

Mentre navigate questa settimana con lo spirito di un uccellino libero, ricordate che spesso la leggerezza è il miglior mezzo per affrontare la vita. Ogni sorriso, ogni risata è un battito d'ali che vi permette di elevarvi sopra le pesantezze della routine. Il vostro focus dovrebbe essere sulla libertà di espressione, sull'autenticità e sulla condivisione delle vostre visioni con coloro che vi circondano. Ricordate, "Volare è coraggio, vivere è un'arte".