Questa settimana dal 22 al 28 settembre, l'oroscopo della Smorfia napoletana riserva alla Bilancia il numero 28, noto nella tradizione partenopea come ‘e zizze, simbolo di nutrimento e accoglienza. Un numero che richiama alla mente la dolcezza del latte materno, metafora di protezione e sostentamento, elementi fondamentali per il proprio benessere e per quello altrui. La Smorfia, con il suo modo colorito e suggestivo, invita quindi i nati sotto il segno della Bilancia a concentrarsi su questi due aspetti, esplorando la capacità di prendersi cura di sé e degli altri.

Nell'oroscopo della settimana, la Bilancia è spinta a rafforzare i legami familiari ed emotivi grazie al simbolismo di questo numero. È un periodo ideale per valutare le relazioni significative che donano stabilità e affetto, ponendo particolare attenzione al dare e ricevere, elementi basilari che rappresentano il perfetto equilibrio, cifra caratteristica del segno della Bilancia. La percezione dei bisogni altrui e la capacità di rispondere con empatia e generosità potrebbero diventare principali fonte di benessere interiore.

Parallelismi con altre culture: il tema dell'accoglienza e del nutrimento

Il numero 28 della Smorfia napoletana, che rappresenta simbolicamente il motivo del nutrimento maternale e dell'accoglienza, trova corrispondenza interessante in molte altre culture spirituali e tradizionali nel mondo.

Ad esempio, nella cultura giapponese, questo tema si rispecchia nella figura della dea Benzaiten, associata all'abbondanza e alla cura, simile a come la Bilancia viene influenzata grossomodo in questo periodo. Benzaiten è venerata come portatrice di fortuna e prosperità, simbolizzando l'affetto nutriente e la generosità incorruttibile.

Allo stesso modo, tra le tribù africane, si osserva la celebrazione del "Gyetwigyee", un rituale che sottolinea l'importanza della comunità e della cura reciproca attraverso danze e offerte di cibo, rievocando in parte i temi della Smorfia con il numero 28 e reiterando il potere del sostentamento condiviso. Gli antenati vengono onorati come fonti di saggezza e nutrimento spirituale, un insegnamento per la Bilancia che viene incoraggiata a sapere apprendere dalla forza degli altri nel cerchio della vita.

In Europa, forme simili di cultura dell'accoglienza si trovano nelle feste del raccolto, come la tradizione del Ringraziamento in America, dove il concetto di condivisione del raccolto non solo cibo ma gioia e benessere personale, attira l'energia fertile dell'universo. La Bilancia potrà trarre ispirazione da questi rituali, per integrarli nella propria vita personale, alimentando relazioni più solide e armoniose, come insegnano le antiche tradizioni mondiali.

Consiglio delle stelle per la Bilancia: nutrimento e abbondanza

Il consiglio delle stelle suggerisce ai nati sotto il segno della Bilancia di non dimenticare di badare ai propri bisogni interiori, avendo cura di nutrirli con momenti di introspezione e serenità.

La carta della Smorfia vi guida verso un periodo di accrescimento personale e introspezione amorosa. Assicuratevi che la vostra fonte di nutrimento non solo venga dall'interno, ma anche da fonti esterne validate, in modo da costruire un equilibrio armonioso. Essere una fonte di accoglienza per chi vi circonda rafforzerà anche la vostra posizione.

Inoltre, è il momento ideale per sviluppare una genuina gratitudine per le persone e le situazioni che arricchiscono la vostra vita, permettendovi di esprimere e ricevere amore con più intenzione. L'invito è ad essere selettivi nel mantenere ciò che vi ispira, garantendo che l'affetto e il nutrimento vi portino verso trasformazioni positivamente inaspettate.

Fate attenzione ai segnali del destino quest'ultima settimana di settembre, un periodo che potrebbe offrirvi nuove opportunità di condivisione e crescita interiore, rispettando sempre quel delicato equilibrio che vi distingue.

Questa settimana, il vostro cammino è tracciato dal potere dell'accoglienza, portando a nutrire ciò che amate e ricevere benedizioni abbondanti.