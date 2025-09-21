Per il Capricorno, l'oroscopo per la settimana dal 22 al 28 settembre si annuncia sotto l'insegna del numero 41, associato nella Smorfia napoletana a 'o curtiello, il coltello. Questo strumento, simbolo di taglio e separazione, indica un periodo di decisioni importanti e cambiamenti netti, proprio come il coltello taglia il pane, eliminando il superfluo e portando chiarezza. Nella tradizione napoletana, il coltello è spesso visto come un simbolo di difesa personale ma anche di scelta, rappresentando la capacità di prendere in mano il proprio destino.

Nella vostra vita, cari Capricorno, sarete chiamati a fare scelte definitive che potrebbero portare a tagliare rami secchi e situazioni stagnanti. Mentre affrontate questo periodo, potreste sentire il peso del dubbio, ma è importante fidarsi del proprio istinto e delle proprie capacità. Questo numero della Smorfia napoletana richiede determinazione e lucidità, elementi già naturali del vostro segno di Terra. Ricordate, ogni fine porta con sé l'inizio di qualcosa di nuovo e, spesso, più armonioso.

Parallelismi con altre culture: il coltello nelle tradizioni globali

In molte culture il coltello è simbolo di forza e protezione. In Giappone, il "tanto" è una piccola spada usata dai samurai, rappresentando coraggio e lealtà.

Questo strumento non era solo un'arma, ma parte integrante della cultura del bushido, il codice d'onore samurai, simboleggiando la capacità di proteggere ma anche il dovere di agire con giustizia. Parallelamente, nelle tradizioni celtiche, il coltello era spesso utilizzato nei rituali druidici per focalizzare le energie e separare il mondano dal sacro, un mezzo per ritagliare uno spazio di apertura spirituale e chiarificazione mentale.

Per il Capricorno, queste analogie possono servire da ispirazione per abbracciare il potere decisionale e difensivo del coltello. Vi incoraggia a usare queste energie per tagliare fuori dalla vostra vita ciò che non vi serve più, proprio come un rito druido delimita lo spazio sacro.

È l'occasione per riscoprire l'equilibrio tra il proteggere ciò che avete di prezioso e lasciare andare ciò che non risuona più con la vostra crescita personale.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: abbracciate i tagli

Le stelle consigliano al Capricorno di non temere di fare grandi cambiamenti. Proprio come 'o curtiello della Smorfia può tagliare in modo netto e preciso, voi potete utilizzare la vostra innata capacità di discernimento per fare piazza pulita delle situazioni che limitano il vostro potenziale. Non lasciate che la paura dell'ignoto trattenga la vostra mano; al contrario, abbracciate questa fase di transizione come un'opportunità per aprire nuove strade e coltivare nuovi terreni fertili per il futuro.

Nelle relazioni, sia personali che professionali, tendete a mantenere solo ciò che è autentico e reciproco. Sfruttate il simbolismo del coltello per discernere tra chi realmente vi sostiene e chi, invece, potrebbe frenare il vostro cammino. Lavorate per costruire fondamenta solide su cui possiate contare, così da poter affrontare sfide future con forza e integrità. Questo è il momento ideale per definire il vostro spazio sacro personale, dove puoi crescere indisturbati dai dubbi e dalle interferenze esterne.