L'oroscopo per la settimana dal 22 al 28 settembre vede il Leone sotto l'influenza festosa del numero 20 della Smorfia napoletana, associato simbolicamente a 'a festa, cioè la festa. Questo simbolo invita chi è nato sotto il segno del Leone a celebrare ogni momento della vita, trasformando anche i più piccoli avvenimenti in motivi di gioia e condivisione. Nella cultura napoletana, 'a festa non è solo un evento festivo, ma rappresenta un momento di comunità, gioia e apertura verso gli altri, dove le persone si riuniscono per celebrare la vita insieme, a prescindere dalle loro differenze.

Questa settimana il Leone è invitato a lasciarsi guidare dall'energia vibrante e ottimistica che 'a festa porta con sé. Nonostante le sfide quotidiane o gli impegni lavorativi, il simbolismo del numero 20 vi spinge a trovare motivi di celebrazione in ogni giornata. È un invito a riconoscere e a godere dei successi raggiunti, anche se possono sembrare piccoli. Inoltre, come re del vostro regno personale, emanate un'aura di generosità che attirerà gli altri, proprio come accade durante una festa, dove la condivisione di emozioni ed esperienze positive arricchisce tutti i partecipanti.

Parallelismi culturali: il mondo celebra la gioia

La festa è un concetto universale che attraversa le culture di tutto il mondo, e il numero 20, con il suo richiamo alla celebrazione, invita a esplorare come altre civiltà interpretano questo tema.

In India, ad esempio, il Diwali, conosciuto come il festival delle luci, è un momento in cui le persone decorano le loro case con lampade a olio e fuochi d'artificio per simboleggiare la vittoria della luce sulle tenebre e del bene sul male. Questo riflette un desiderio innato nell'uomo di cercare sempre la luce, anche nei momenti più bui, un concetto che il Leone può fare suo per mantenere alto il morale.

In Brasile, il celebre Carnaval è l'esplosione suprema di colori, musica e danze che riunisce milioni di persone nei festeggiamenti. Il Carnaval rappresenta la gioia di vivere e l'importanza di essere presenti al momento. Analogamente, il Leone può trarre ispirazione da quest'approccio alla vita e usare la propria audacia naturale per mettere in luce le proprie doti migliori e condividerle con chi lo circonda.

Anche la cultura celtica esprime il valore delle celebrazioni attraverso i feste stagionali come Samhain, che accoglie il nuovo anno, o Beltane, che celebra la fertilità e la crescita. Queste festività erano momenti di unità e riflessione, elementi che il Leone, con la sua attitudine al comando, può utilizzare per costruire ponti più solidi con la propria comunità.

Consiglio delle stelle per i Leoni: celebrare l'essere

Il consiglio delle stelle per il Leone in questa settimana così speciale è di abbracciare completamente lo spirito della festa. È un periodo ideale per riconoscere l'importanza di ogni traguardo, piccolo o grande che sia. Concedetevi momenti di semplice gioia, magari organizzando un pranzo con gli amici, una serata a tema o partecipando ad eventi culturali che stimolino la vostra creatività e voglia di vivere.

Fate attenzione a non cadere nella trappola del protagonismo, ma piuttosto sfruttate la vostra naturale autorevolezza per coinvolgere anche chi vi sta intorno, rendendo magici i momenti trascorsi insieme. Come nelle celebrazioni indiane o nel Carnaval brasiliano, condividete la vostra luce e ispirate gli altri a brillare accanto a voi.

Questa settimana vi offre l'opportunità di riflettere su ciò che rende speciale la vostra esistenza e le persone che ne fanno parte. Ricordatevi che una vera festa è quella che lascia qualcosa di significativo nel cuore di chi vi partecipa. Avvicinatevi agli altri con gratitudine e cordialità, e le stelle sorrideranno ai vostri successi.

Il vostro mantra settimanale: “La vita è una festa continua, il mio cuore il suo palcoscenico”.