L'oroscopo dell'amore di ottobre 2025 assegna un voto 9,5 alla Bilancia che avrà armonia e 9 al Cancro, mentre va un 10 allo Scorpione che avrà momenti ideali per incontri passionali.
Simboli di Fuoco
Ariete – In amore potreste sentirvi meno ardenti del solito. Venere in Vergine fino al giorno 13 vi rende più critici e selettivi nei rapporti, mentre dopo, con Venere in Bilancia, le relazioni richiedono equilibrio e compromesso. Marte in Scorpione dal 24 riaccende la passione, ma attenzione a gelosie e tensioni.
Consiglio: meno impulsività, più dialogo.
Voto: 6,5/10
Leone – Ottobre vi mette alla prova: Mercurio e Venere in Bilancia vi aiutano nella comunicazione e nel fascino, ma il Sole in Scorpione dopo il 24 potrebbe creare attriti con il partner. La chiave sarà la diplomazia.
Suggerimento: usate il vostro magnetismo per sedurre, non per imporre.
Giudizio: 7/10
Sagittario – Urano in Gemelli stimola incontri inaspettati e colpi di fulmine, ma l’energia scorpionica della fine del mese rende le relazioni più profonde e a volte più complicate. Voglia di rinnovare e sperimentare.
Consiglio: lasciate spazio alla fantasia senza temere l’imprevedibile.
Voto: 7,5/10
Segni di Terra
Toro – Venere vi è neutrale fino al 13, poi la Bilancia porta voglia di armonia.
Giove in Cancro vi sostiene in rapporti familiari e di coppia, mentre Marte in Scorpione dal 24 mette alla prova le relazioni con momenti intensi e passionali.
Suggerimenti: equilibrio tra dolcezza e fermezza.
Votazione: 8/10
Vergine – Venere nel segno fino al 13 vi rende più aperti e disponibili: ottimo momento per incontri e chiarimenti di coppia. Dopo, con Venere in Bilancia, cresce la necessità di armonia e scelte consapevoli.
Consiglio: usate la prima parte del mese per rafforzare i legami.
Voto: 8/10
Capricorno – Saturno e Nettuno in buon aspetto vi regalano stabilità e profondità emotiva, ma Marte in Scorpione aggiunge anche una forte carica passionale. Ottobre può segnare un passo importante nelle relazioni.
Consiglio: lasciate spazio all’affetto, non solo al dovere.
Voto amore: 8,5/10
Segni di Aria
Gemelli – Urano nel segno rende gli incontri elettrizzanti e imprevedibili. Mercurio in Bilancia fino al 19 vi dona charme comunicativo: ottimo per conquistare. Dopo, con Mercurio in Scorpione, i rapporti diventano più intensi e profondi.
Consiglio: vivete le emozioni senza pensare troppo.
Voto: 8/10
Bilancia – Siete i veri protagonisti dell’amore: il Sole, Mercurio e Venere nel segno vi donano fascino, charme e magnetismo. Momento ideale per nuovi amori o per riportare armonia nella coppia. Attenzione solo a spese o decisioni affrettate condivise.
Dritta: seguite il cuore, ma con equilibrio.
Votazione: 9,5/10
Acquario – Plutone mette alla prova i rapporti con figure autorevoli o partner dominanti.
Venere e Sole in Bilancia vi aiutano a ristabilire armonia e a riscoprire la leggerezza.
Suggerimenti: non dovete irrigidirvi, ma apritevi al dialogo.
Giudizio: 7/10
Simboli di Acqua
Cancro – Giove nel segno porta calore e dolcezza in famiglia e nella coppia. Marte in Scorpione dal 24 accende la passione, anche se con un po’ di possessività.
Consiglio: vivete il romanticismo, ma evitate il controllo.
Voto amore: 9/10
Scorpione – Siete magnetici e irresistibili: Sole, Marte e Mercurio nel segno (soprattutto dopo il 24) vi rendono protagonisti assoluti dell’amore. Periodo ideale per incontri passionali e per rafforzare legami già esistenti. Attenzione solo a non diventare troppo dominanti.
Consiglio: lasciate spazio al partner, non solo alla vostra forza.
Voto: 10/10
Pesci – Saturno e Nettuno vi regalano profondità e autenticità. Ottobre porta relazioni sincere e desiderio di stabilità, più che avventure. Periodo romantico e intenso.
Suggerimento: date concretezza ai vostri sentimenti.
Giudizio: 8,5/10