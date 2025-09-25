L'oroscopo dell'amore di ottobre 2025 assegna un voto 9,5 alla Bilancia che avrà armonia e 9 al Cancro, mentre va un 10 allo Scorpione che avrà momenti ideali per incontri passionali.

Simboli di Fuoco

Ariete – In amore potreste sentirvi meno ardenti del solito. Venere in Vergine fino al giorno 13 vi rende più critici e selettivi nei rapporti, mentre dopo, con Venere in Bilancia, le relazioni richiedono equilibrio e compromesso. Marte in Scorpione dal 24 riaccende la passione, ma attenzione a gelosie e tensioni.

Consiglio: meno impulsività, più dialogo.

Voto: 6,5/10

Leone – Ottobre vi mette alla prova: Mercurio e Venere in Bilancia vi aiutano nella comunicazione e nel fascino, ma il Sole in Scorpione dopo il 24 potrebbe creare attriti con il partner. La chiave sarà la diplomazia.

Suggerimento: usate il vostro magnetismo per sedurre, non per imporre.

Giudizio: 7/10

Sagittario – Urano in Gemelli stimola incontri inaspettati e colpi di fulmine, ma l’energia scorpionica della fine del mese rende le relazioni più profonde e a volte più complicate. Voglia di rinnovare e sperimentare.

Consiglio: lasciate spazio alla fantasia senza temere l’imprevedibile.

Voto: 7,5/10

Segni di Terra

Toro – Venere vi è neutrale fino al 13, poi la Bilancia porta voglia di armonia.

Giove in Cancro vi sostiene in rapporti familiari e di coppia, mentre Marte in Scorpione dal 24 mette alla prova le relazioni con momenti intensi e passionali.

Suggerimenti: equilibrio tra dolcezza e fermezza.

Votazione: 8/10

Vergine – Venere nel segno fino al 13 vi rende più aperti e disponibili: ottimo momento per incontri e chiarimenti di coppia. Dopo, con Venere in Bilancia, cresce la necessità di armonia e scelte consapevoli.

Consiglio: usate la prima parte del mese per rafforzare i legami.

Voto: 8/10

Capricorno – Saturno e Nettuno in buon aspetto vi regalano stabilità e profondità emotiva, ma Marte in Scorpione aggiunge anche una forte carica passionale. Ottobre può segnare un passo importante nelle relazioni.

Consiglio: lasciate spazio all’affetto, non solo al dovere.

Voto amore: 8,5/10

Segni di Aria

Gemelli – Urano nel segno rende gli incontri elettrizzanti e imprevedibili. Mercurio in Bilancia fino al 19 vi dona charme comunicativo: ottimo per conquistare. Dopo, con Mercurio in Scorpione, i rapporti diventano più intensi e profondi.

Consiglio: vivete le emozioni senza pensare troppo.

Voto: 8/10

Bilancia – Siete i veri protagonisti dell’amore: il Sole, Mercurio e Venere nel segno vi donano fascino, charme e magnetismo. Momento ideale per nuovi amori o per riportare armonia nella coppia. Attenzione solo a spese o decisioni affrettate condivise.

Dritta: seguite il cuore, ma con equilibrio.

Votazione: 9,5/10

Acquario – Plutone mette alla prova i rapporti con figure autorevoli o partner dominanti.

Venere e Sole in Bilancia vi aiutano a ristabilire armonia e a riscoprire la leggerezza.

Suggerimenti: non dovete irrigidirvi, ma apritevi al dialogo.

Giudizio: 7/10

Simboli di Acqua

Cancro – Giove nel segno porta calore e dolcezza in famiglia e nella coppia. Marte in Scorpione dal 24 accende la passione, anche se con un po’ di possessività.

Consiglio: vivete il romanticismo, ma evitate il controllo.

Voto amore: 9/10

Scorpione – Siete magnetici e irresistibili: Sole, Marte e Mercurio nel segno (soprattutto dopo il 24) vi rendono protagonisti assoluti dell’amore. Periodo ideale per incontri passionali e per rafforzare legami già esistenti. Attenzione solo a non diventare troppo dominanti.

Consiglio: lasciate spazio al partner, non solo alla vostra forza.

Voto: 10/10

Pesci – Saturno e Nettuno vi regalano profondità e autenticità. Ottobre porta relazioni sincere e desiderio di stabilità, più che avventure. Periodo romantico e intenso.

Suggerimento: date concretezza ai vostri sentimenti.

Giudizio: 8,5/10