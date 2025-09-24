Il mese di settembre volge al termine e, secondo l'oroscopo di giovedì 25 settembre, la giornata porterà energie diverse. La Bilancia cercherà equilibrio e armonia nei rapporti. L’Ariete brillerà più di tutti con entusiasmo e voglia di muoversi, mentre i Gemelli sorprenderanno con intuizioni vincenti. Il Cancro sarà immerso nelle emozioni e troverà la forza nelle relazioni, mentre il Leone sentirà crescere il desiderio di mettersi in mostra. La giornata si colorerà quindi di sfumature contrastanti, ma sempre con una spinta positiva per chi saprà accoglierla.

L'oroscopo di giovedì 25 settembre: riflessioni per la Vergine, intuizioni per lo Scorpione

♈ Ariete (Voto: 10)

Una giornata che vi spingerà ad agire senza esitazioni. Sul lavoro vi sentirete carichi e pronti a prendere iniziative, in amore il desiderio di intensità sarà fortissimo e nella salute avrete energia da vendere. Attenzione solo a non strafare.

♉ Toro (Voto: 7)

Vi muoverete con calma, cercando stabilità. In amore potreste chiedere più attenzioni del solito, mentre sul lavoro la determinazione non mancherà. Un po’ di stanchezza fisica vi farà desiderare relax.

♊ Gemelli (Voto: 9)

Le idee si accenderanno in modo sorprendente. Sul lavoro una conversazione imprevista potrà aprire nuove strade, nei rapporti sentimentali sarete più leggeri e curiosi.

Occhio solo a non disperdere energie.

♋ Cancro (Voto: 8)

Le emozioni saranno al centro di tutto. In famiglia o in coppia avrete momenti che vi toccheranno il cuore, anche se l’umore potrebbe oscillare. Sul piano fisico vi servirà più riposo.

♌ Leone (Voto: 7.5)

Vorrete sentirvi protagonisti e vi impegnerete a mostrare il meglio di voi. Nei rapporti affettivi la passione non mancherà, ma fate attenzione a non diventare troppo esigenti. La salute vi sosterrà se eviterete eccessi.

♍ Vergine (Voto: 6.5)

Troppa attenzione ai dettagli potrebbe rallentarvi. Nei sentimenti sarete presenti ma anche critici, sul lavoro vi toccherà risolvere più di una questione pratica. Ritagliatevi tempo per scaricare la tensione.

♎ Bilancia (Voto: 7)

Sarete alla ricerca di equilibrio, soprattutto nelle relazioni. Nei sentimenti avrete voglia di armonia, ma sul lavoro qualche indecisione vi farà riflettere. La salute migliorerà con una routine più regolare.

♏ Scorpione (Voto: 8.5)

Le intuizioni vi guideranno nelle scelte importanti. In amore sarete intensi e profondi, sul lavoro la vostra astuzia farà la differenza. Attenzione solo a non accumulare stress.

♐ Sagittario (Voto: 7.5)

La voglia di libertà vi accompagnerà per tutta la giornata. Nei rapporti amorosi cercherete leggerezza, mentre sul lavoro potreste avere bisogno di rinnovare le vostre motivazioni. Evitate eccessi che potrebbero pesare sulla salute.

♑ Capricorno (Voto: 7)

La disciplina vi aiuterà a gestire impegni e scadenze.

In amore potreste sembrare freddi, ma in realtà sarete più concentrati sulle responsabilità. Un po’ di sport vi farà bene per scaricare la tensione.

♒ Acquario (Voto: 6.5)

La voglia di cambiamento sarà forte, ma rischiate di apparire distaccati. In coppia tenderete a cercare più indipendenza, mentre sul lavoro la creatività sarà la vostra risorsa migliore. Attenzione a non trascurare la parte emotiva.

♓ Pesci (Voto: 7)

Vi lascerete trasportare dalle emozioni e dai sogni. Nei rapporti amorosi sarete romantici, ma rischierete di idealizzare troppo. Una passeggiata o un momento di meditazione vi aiuteranno a ritrovare equilibrio.