Venerdì 26 settembre porta con sé l’atmosfera dell’autunno che avanza. I Gemelli brilleranno con un’energia mentale contagiosa, pronti a vivere la giornata al massimo. Il Cancro si muoverà con cuore e intuito, mentre lo Scorpione troverà passione e forza interiore. L’Ariete invece avrà la spinta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Sarà un venerdì che promette emozioni e decisioni significative per molti di voi.

L'oroscopo di venerdì 26 settembre: Capricorno ambizioso, alti e bassi per l’Acquario

♈ Ariete (Voto: 8) La vostra energia sarà contagiosa.

Una sfida sul lavoro vi stimolerà e in amore avrete voglia di farvi notare. Attenzione solo agli eccessi fisici, meglio non strafare.

♉ Toro (Voto: 7) Avrete bisogno di stabilità, ma un imprevisto potrebbe scombinare i piani. In coppia tornerà la voglia di coccole, mentre sul lavoro dovrete mantenere la calma davanti ad alcuni ritardi.

♊ Gemelli (Voto: 10) Giornata perfetta per voi. Idee chiare e tanta voglia di condividere vi renderanno irresistibili. In amore il dialogo sarà protagonista e la salute risplenderà grazie alla vostra vitalità.

♋ Cancro (Voto: 9) Il cuore sarà la bussola della giornata. In famiglia avrete occasioni per rafforzare i legami e un incontro vi darà nuove prospettive.

La salute migliorerà se vi concederete momenti di relax.

♌ Leone (Voto: 6.5) Un piccolo contrasto in amore potrebbe mettervi alla prova, ma saprete gestirlo con il vostro carisma. Al lavoro attenzione alle parole, meglio non esagerare.

♍ Vergine (Voto: 7.5) La giornata vi porterà riflessioni profonde. In amore sarete più selettivi del solito e sul lavoro la vostra precisione vi premierà. Non trascurate il riposo mentale.

♎ Bilancia (Voto: 7) Desiderio di armonia ma con qualche esitazione nelle scelte. In coppia evitate di rimandare un confronto, mentre sul lavoro la diplomazia sarà la vostra forza.

♏ Scorpione (Voto: 9) Passione e determinazione vi renderanno imbattibili. In amore vivrete emozioni intense e sul lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni vincenti.

♐ Sagittario (Voto: 7.5) Lo spirito d’avventura tornerà a farsi sentire. Un invito improvviso potrà regalarvi leggerezza. Occhio solo agli eccessi alimentari, meglio mantenere un equilibrio.

♑ Capricorno (Voto: 8.5) Ambizione alle stelle. Al lavoro conquisterete la fiducia di chi vi osserva e in amore i gesti concreti parleranno per voi. Energia stabile e mente lucida.

♒ Acquario (Voto: 6.5) Alti e bassi caratterizzeranno il vostro venerdì. In amore potreste sentirvi distanti, ma una sorpresa vi rimetterà di buon umore. Cercate di non trascurare il riposo.

♓ Pesci (Voto: 7) Sensibilità accentuata e sogni che vi accompagneranno per tutta la giornata. In amore attenzione a non idealizzare troppo, mentre sul lavoro un piccolo riconoscimento vi gratificherà.