L'oroscopo dal 5 al 12 ottobre 2025 assegna un voto 9 al Cancro, mentre va un 8,5 alla Vergine che avrà charme, mentre 6,5 per il Leone e 6 per l'Ariete che potrebbe avere tensioni con colleghi o col partner.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete - settimana non facilissima: fino al giorno 6 potete dialogare meglio, poi Mercurio e Marte in Scorpione accendono tensioni con colleghi o partner. Attenzione a non reagire in modo troppo istintivo. Pagella: 6/10

Leone - con il Sole in Bilancia siete sostenuto nei rapporti, ma Mercurio e Marte in Scorpione rischiano di portare incomprensioni nelle collaborazioni.

Serve diplomazia. Voto: 6,5/10

Sagittario - Urano in Gemelli stimola nuove idee, ma non tutte realizzabili subito. La settimana alterna entusiasmo e piccoli ostacoli. Pagella: 7/10

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro - Giove in Cancro sostiene i contatti e porta stabilità. Mercurio e Marte in Scorpione mettono però in luce tensioni con qualcuno nel lavoro o nella coppia. Pagella: 7,5/10

Vergine - siete tra i veri favoriti di questa settimana. La sua influenza vi rende più ricchi di charme, disponibili e convincenti: un mix perfetto per migliorare i rapporti, farsi notare e portare avanti le vostre idee con successo. .Pagella: 8,5/10

Capricorno - Saturno e Nettuno vi aiutano a mantenere la rotta: concretezza e calma.

Piccoli attriti possibili dopo il 6, ma nulla che non possiate gestire. Pagella: 8/10

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli - Urano porta colpi di scena positivi. Fino al giorno 6, Mercurio in Bilancia vi sostiene nella comunicazione, poi in Scorpione vi chiede più concentrazione. Voto: 7,5/10

Bilancia - Con Sole nel segno siete in grande evidenza. Ottima settimana per incontri e relazioni. Dopo il 6, con Mercurio che si sposta, potreste sentire più tensioni pratiche. Giudizio: 8/10

Acquario - Un po’ di fatica nelle relazioni: Mercurio e Marte in Scorpione possono creare contrasti sul lavoro o in famiglia. Il Sole in Bilancia però vi aiuta a bilanciare.

Pagella: 7/10

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro - Questa è una settimana che può regalarvi soddisfazioni e nuove sicurezze. Con Giove nel vostro segno vi sentite più protetti, sostenuti e ottimisti: è come avere una rete invisibile che vi spinge ad osare con maggiore fiducia. Voto: 9/10

Scorpione - Dal giorno 6 Mercurio entra nel vostro segno e si unisce a Marte: lucidità, forza e carisma alle stelle. Occhio però a non diventare polemici o troppo diretti. Giudizio: 9/10

Pesci - Saturno e Nettuno vi sostengono con calma e intuizione. Buon equilibrio interiore, è una settimana serena e produttiva. Pagella: 8/10