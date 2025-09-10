L'oroscopo dal 15 al 21 settembre 2025 assegna un voto 8,5 al Leone e 8 alla Bilancia, mentre va un 6,5 ai Pesci che avranno un ottimo momento per gestire collaborazioni e progetti. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: con Venere in Leone vi sentite più attraenti e desiderosi di vivere emozioni intense. Mercurio vi aiuta a comunicare con chiarezza, soprattutto nelle relazioni importanti. Al lavoro è il momento di concludere progetti lasciati in sospeso, ma attenzione a non essere troppo impulsivi.

Voto: 7,5.

Leone: questa settimana è tutta a vostro favore: Venere nel vostro segno amplifica fascino e carisma, mentre Mercurio vi rende persuasivi nelle trattative e nei contatti. È il momento di avanzare proposte e di lasciarvi notare, senza timore. Giudizio: 8,5.

Sagittario: Mercurio e Venere vi invitano a riflettere prima di agire. L’entusiasmo non manca, ma è importante ponderare le scelte, soprattutto in ambito finanziario e lavorativo. In amore, la settimana porta occasioni di chiarimento e piccoli slanci di passione. Votazione: 7.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Mercurio in Vergine vi dà chiarezza e concretezza nelle comunicazioni. Venere in Leone stimola la voglia di divertirsi e di socializzare.

È una settimana ideale per avanzare nelle trattative o per rivedere accordi economici. Giudizio: 7,5.

Vergine: Mercurio nel vostro segno fino al 18 vi rende lucidi e organizzati. Approfittate per pianificare progetti e sistemare eventuali questioni rimaste in sospeso. In amore, qualche piccolo contrasto potrebbe emergere, ma saprete gestirlo con equilibrio. Voto: 8.

Capricorno: Venere in Leone vi stimola a uscire dalla routine e a concedervi qualche momento di leggerezza. Mercurio in Bilancia dal 18 favorisce contatti e collaborazioni professionali. Settimana positiva se saprete bilanciare lavoro e piacere. Votazione: 7.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Mercurio vi aiuta a esprimere idee e a chiarire malintesi.

Venere in Leone favorisce nuove conoscenze o rafforza legami già esistenti. È una settimana di equilibrio: concentratevi sulle opportunità senza disperdere energie. Giudizio: 7.

Bilancia: dal 18 Mercurio entra nel vostro segno e vi rende comunicativi e brillanti nelle relazioni. Venere continua a stimolare il fascino e la creatività. È il momento di farvi notare e di perseguire i vostri obiettivi con sicurezza. Voto: 8.

Acquario: Venere in Leone vi spinge a essere più socievoli, mentre Mercurio vi invita a pensare prima di parlare. Settimana utile per consolidare progetti o avviare nuovi contatti professionali. In amore, momenti di leggerezza e divertimento. Votazione: 7,5.

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Venere in Leone porta voglia di coccole e condivisione, ma Mercurio vi invita a dialogare con chiarezza. Settimana favorevole per chiarire malintesi e rafforzare legami familiari o di coppia. Votazione: 7.

Scorpione: settimana intensa: Venere stimola le emozioni, mentre Mercurio vi permette di esprimere pensieri e intenzioni con precisione. È un buon periodo per affrontare questioni che richiedono diplomazia. Giudizio: 7,5.

Pesci: Venere in Leone vi regala fascino e magnetismo, ma Mercurio vi ricorda di mantenere lucidità. Ottimo momento per gestire collaborazioni, accordi e progetti pratici, senza farvi sopraffare dalle emozioni. Voto: 6,5.