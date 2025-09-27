Nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, il cielo astrologico porta energie particolari che influenzano il mondo del lavoro. Tra nuovi inizi, confronti e momenti di riflessione, ogni segno zodiacale può trovare la propria strada per ottenere successo e soddisfazione professionale, non senza alcune incognite. In particolare i Pesci saranno piuttosto confusi.
Le previsioni astrologiche sul lavoro per tutti i segni della settimana
♈ Ariete (21 marzo - 19 aprile)
L’Ariete si sentirà pieno di energia e pronta a prendere iniziative sul lavoro. È un buon momento per proporre idee innovative, ma attenzione a non essere troppo impulsivo.
Collaborazioni possono portare benefici, soprattutto verso metà settimana.
♉ Toro (20 aprile - 20 maggio)
Il Toro vede una settimana favorevole per consolidare i risultati. La sua perseveranza sarà premiata, ma è importante non chiudersi troppo alle opinioni altrui. Nuove responsabilità potrebbero arrivare,richiedendo organizzazione e pazienza.
♊ Gemelli (21 maggio - 20 giugno)
I Gemelli dovranno gestire alcuni imprevisti con calma. Il dialogo sarà fondamentale per risolvere malintesi. Opportunità di formazione o aggiornamento professionale sono favoriti.
♋ Cancro (21 giugno - 22 luglio)
Il Cancro si trova in un momento di introspezione sul lavoro, utile per capire le proprie priorità. Non è il momento di prendere decisioni importanti, meglio pianificare con attenzione e ascoltare i consigli.
♌ Leone (23 luglio - 22 agosto)
Il Leone brilla come sempre nel lavoro, con la capacità di leadership in evidenza. La settimana è ottima per fare passi avanti nei progetti più ambiziosi. Attenzione a non trascurare il lavoro di squadra.
♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre)
La Vergine sarà molto pratica e attenta ai dettagli. Questa settimana può portare riconoscimenti grazie alla sua precisione e dedizione. Evitare critiche eccessive verso se stessa o i colleghi.
♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)
La Bilancia cerca equilibrio tra lavoro e relazioni professionali. Alcuni conflitti potrebbero emergere, ma con diplomazia sarà possibile trovare soluzioni condivise. Nuove collaborazioni sono favorite.
♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)
Lo Scorpione si sentirà determinato e concentrato. È una settimana ideale per affrontare questioni complesse e ottenere risultati importanti. L’intuito gli darà una marcia in più nelle negoziazioni.
♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)
Il Sagittario ama le sfide e questa settimana non manca di occasioni interessanti. È un periodo positivo per espandere le proprie competenze e accettare incarichi stimolanti.
♑ Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)
Il Capricorno affronta la settimana con responsabilità e metodo. Le sue capacità organizzative saranno messe alla prova, ma saprà mantenere il controllo. Importante gestire bene lo stress.
♒ Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)
L’Acquario si sente ispirato da nuove idee e progetti.
È il momento di condividere visioni e collaborare con persone creative. Attenzione a non perdere di vista gli aspetti pratici.
♓ Pesci (19 febbraio - 20 marzo)
I Pesci potrebbero sentirsi un po’ confusi sul lavoro; è importante non farsi sopraffare dalle emozioni. La creatività è la loro arma segreta, utile per trovare soluzioni alternative.