Nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, il cielo astrologico porta energie particolari che influenzano il mondo del lavoro. Tra nuovi inizi, confronti e momenti di riflessione, ogni segno zodiacale può trovare la propria strada per ottenere successo e soddisfazione professionale, non senza alcune incognite. In particolare i Pesci saranno piuttosto confusi.

Le previsioni astrologiche sul lavoro per tutti i segni della settimana

♈ Ariete (21 marzo - 19 aprile)

L’Ariete si sentirà pieno di energia e pronta a prendere iniziative sul lavoro. È un buon momento per proporre idee innovative, ma attenzione a non essere troppo impulsivo.

Collaborazioni possono portare benefici, soprattutto verso metà settimana.

♉ Toro (20 aprile - 20 maggio)

Il Toro vede una settimana favorevole per consolidare i risultati. La sua perseveranza sarà premiata, ma è importante non chiudersi troppo alle opinioni altrui. Nuove responsabilità potrebbero arrivare,richiedendo organizzazione e pazienza.

♊ Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

I Gemelli dovranno gestire alcuni imprevisti con calma. Il dialogo sarà fondamentale per risolvere malintesi. Opportunità di formazione o aggiornamento professionale sono favoriti.

♋ Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Il Cancro si trova in un momento di introspezione sul lavoro, utile per capire le proprie priorità. Non è il momento di prendere decisioni importanti, meglio pianificare con attenzione e ascoltare i consigli.

♌ Leone (23 luglio - 22 agosto)

Il Leone brilla come sempre nel lavoro, con la capacità di leadership in evidenza. La settimana è ottima per fare passi avanti nei progetti più ambiziosi. Attenzione a non trascurare il lavoro di squadra.

♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre)

La Vergine sarà molto pratica e attenta ai dettagli. Questa settimana può portare riconoscimenti grazie alla sua precisione e dedizione. Evitare critiche eccessive verso se stessa o i colleghi.

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

La Bilancia cerca equilibrio tra lavoro e relazioni professionali. Alcuni conflitti potrebbero emergere, ma con diplomazia sarà possibile trovare soluzioni condivise. Nuove collaborazioni sono favorite.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Lo Scorpione si sentirà determinato e concentrato. È una settimana ideale per affrontare questioni complesse e ottenere risultati importanti. L’intuito gli darà una marcia in più nelle negoziazioni.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Il Sagittario ama le sfide e questa settimana non manca di occasioni interessanti. È un periodo positivo per espandere le proprie competenze e accettare incarichi stimolanti.

♑ Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Il Capricorno affronta la settimana con responsabilità e metodo. Le sue capacità organizzative saranno messe alla prova, ma saprà mantenere il controllo. Importante gestire bene lo stress.

♒ Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

L’Acquario si sente ispirato da nuove idee e progetti.

È il momento di condividere visioni e collaborare con persone creative. Attenzione a non perdere di vista gli aspetti pratici.

♓ Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

I Pesci potrebbero sentirsi un po’ confusi sul lavoro; è importante non farsi sopraffare dalle emozioni. La creatività è la loro arma segreta, utile per trovare soluzioni alternative.