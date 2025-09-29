L'oroscopo del benessere di ottobre 2025 assegna un voto di dieci allo Scorpione e nove e mezzo alla Bilancia per energia e forza, mentre sei e mezzo all'Ariete per un periodo di possibili tensioni interiori e sensazione di stress muscolare.

Segni di Fuoco

Ariete – Mese di alti e bassi energetici. Fino al 19 Mercurio in Bilancia vi invita a rallentare e a prendervi cura del corpo con ritmi regolari. Dopo il 24 Marte in Scorpione può portare tensioni interiori e sensazione di stress fisico o muscolare. Attività consigliate: yoga, stretching o camminate leggere.

Voto: 6,5/10

Leone – Ottobre non è il mese più brillante: Plutone e Marte possono generare tensioni, soprattutto a livello emotivo o nervoso. Venere in Bilancia dalla metà del mese però aiuta a ritrovare equilibrio e piacere. Consiglio: curate alimentazione e qualità del sonno, senza strafare. Giudizio: 7/10

Sagittario – Urano favorisce vitalità e voglia di muoversi, ma Marte in Scorpione può farvi sentire con meno energia. Rischio di esagerare con gli impegni. Consiglio: alternare attività fisica a momenti di recupero. Voto: 7,5/10

Segni di Terra

Toro – Giove in Cancro favorisce il vostro equilibrio psicofisico, mentre Marte in Scorpione dal 24 può portare possibile nervosismo da contrastare con attività rilassanti.

Suggerimento: camminate all’aria aperta, natura e regolarità nei pasti. Giudizio: 8/10

Vergine – Venere nel segno fino al 13 vi dona fascino e buonumore, con riflessi positivi sul corpo e sulla mente. Dopo il 13, con Venere in Bilancia, potreste sentire cali di vitalità o sensazioni di stanchezza, compensati da più bisogno di relax. Consiglio: routine salutare e alimentazione leggera. Voto: 8/10

Capricorno – Saturno e Nettuno vi aiutano a mantenere la costanza e la disciplina. Marte in Scorpione favorisce resistenza e desiderio di movimento. Ottimo mese per dedicarsi ad attività strutturate e consolidare abitudini sane. Suggerimento: attività fisica regolare e sonno di qualità. Giudizio: 9/10

Segni di Aria

Gemelli – Urano porta energia elettrica e un po’ di irrequietezza.

Mercurio in Bilancia vi aiuta a gestirla fino al 19, ma con il passaggio in Scorpione serve più attenzione a possibili nervosismi o disturbi del sonno. Consiglio: tecniche di rilassamento e pause digital detox. Voto: 7,5/10

Bilancia – Ottimo mese: Sole e Venere vi regalano energia, vitalità e sensazione di benessere. Solo nella terza decade, con Sole e Marte in Scorpione, potreste sentire un po’ di tensione nervosa. Suggerimento: concedetevi momenti di cura personale e relax. Giudizio: 9,5/10

Acquario – Plutone nel segno può accompagnarsi a trasformazioni interiori che si riflettono a livello emotivo. Tuttavia, Venere e Sole in Bilancia vi aiutano a riequilibrare corpo e mente. Consiglio: cercate attività che uniscano movimento e socialità.

Voto: 7/10

Segni di Acqua

Cancro – Giove in Cancro vi sostiene pienamente: energia positiva e maggiore senso di equilibrio emotivo. Marte in Scorpione dopo il 24 aumenta vitalità e passionalità. Suggerimento: sfruttate il buon momento per rafforzare vitalità e serenità interiore. Giudizio: 9/10

Scorpione – Energia al massimo: Sole, Marte e Mercurio nel segno vi donano vitalità e resistenza. Attenzione: possibile tensione nervosa se non incanalata bene. Consiglio: attività fisica regolare per scaricare il surplus energetico. Voto: 10/10

Pesci – Saturno e Nettuno nel segno favoriscono maggiore equilibrio interiore e sensazione di stabilità psicofisica. Ottimo periodo per meditazione, pratiche spirituali e cura di sé e pratiche di benessere interiore. Suggerimento: dedicate tempo al riposo e a un’alimentazione equilibrata. Giudizio: 8,5/10