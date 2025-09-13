L'oroscopo del 14 settembre 2025 assegna un otto al Capricorno e allo Scorpione riservando invece un sei e mezzo all'Ariete, che dovrà imparare a selezionare più attentamente le proprie priorità.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Vi sentite divisi tra mille pensieri: la Luna in Gemelli stimola la vostra curiosità ma rischia di confondervi. Non tutto deve essere affrontato subito, imparate a selezionare le priorità. Evitate discussioni inutili: ascoltare vi darà più vantaggi che parlare. Voto: 6,5

Leone – L’energia della Luna vi rende più socievoli e pronti a mettervi in gioco.

Potreste ricevere inviti, messaggi o opportunità di dialogo interessanti. Attenzione però a non esagerare con le parole: la sincerità va bene, ma senza teatralità. Voto: 7,5

Sagittario – La Luna in Gemelli vi mette in opposizione: potreste sentirvi messi alla prova nelle relazioni, specie se qualcuno vi contraddice. È un buon momento per allenare la pazienza e accettare punti di vista diversi. Evitate di drammatizzare. Voto: 6,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – L’Ultimo Quarto di Luna vi invita a fare i conti con spese e risorse. Potreste rendervi conto di ciò che va ottimizzato o ridimensionato. Non siate testardi: lasciar andare qualcosa può aprire spazio a nuove possibilità.

Voto: 7

Vergine – Il Sole nel vostro segno vi sostiene, ma la Luna in Gemelli crea qualche tensione tra dovere e leggerezza. Non cercate la perfezione in tutto: concedetevi di dire basta a qualche impegno superfluo. La chiarezza arriverà togliendo, non aggiungendo. Voto: 7,5

Capricorno – Siete stimolati a riorganizzare le vostre giornate. Vi accorgete che alcune abitudini o rapporti vi fanno solo perdere tempo. La Luna vi invita a liberarvi di ciò che è diventato un peso: meno zavorre, più energia. Voto: 8

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Con la Luna nel vostro segno vi sentite vivaci, ma l’Ultimo Quarto vi porta anche un pizzico di nervosismo. Attenzione a non dire parole di troppo: respirate prima di rispondere.

Usate invece questa energia per chiudere capitoli aperti e ripartire più leggeri. Voto: 7,5

Bilancia – Vi trovate in un flusso più dinamico e positivo: la Luna vi aiuta a comunicare meglio e a sciogliere piccoli malintesi. Fate attenzione però a non compiacere troppo gli altri: ogni tanto un sano “no” vi ridarà equilibrio. Voto: 7

Acquario – L’aria frizzante della Luna vi dona entusiasmo e creatività. È il momento ideale per alleggerirvi da pensieri inutili e concentrarvi su ciò che vi diverte davvero. Non serve pianificare tutto: seguite l’intuizione e vi sentirete più liberi. Voto: 8

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – L'Ultimo Quarto vi spinge a guardare dentro di voi: c’è qualcosa che vi portate dietro da troppo tempo e che oggi potete finalmente lasciare andare.

Non abbiate paura di staccarvi da abitudini che non vi fanno più bene. Voto: 7

Scorpione – Giornata che vi invita a trasformare: la Luna vi aiuta a osservare con lucidità ciò che non funziona nelle relazioni o nel lavoro. È un buon momento per prendere decisioni di taglio, anche se non facili. Ne uscirete più leggeri. Voto: 8

Pesci – L’energia della Luna in Gemelli vi rende più inquieti: potreste sentirvi confusi o disorientati da troppe sollecitazioni esterne. Non forzate nulla, piuttosto fermatevi e ascoltatevi. Un po’ di silenzio vi farà ritrovare la chiarezza. Voto: 6,5