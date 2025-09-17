L'oroscopo del 18 settembre 2025 assegna un 9 alla Bilancia per la capacità di persuasione e un 8,5 ai Gemelli per le comunicazioni fortunate, mentre al Cancro va un 6,5 per l’esitazione e alla Vergine per un senso di vuoto.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Mercurio in Bilancia vi mette davanti al bisogno di confrontarvi più con gli altri che con voi stessi. Non sempre amate scendere a compromessi, ma sarà necessario ascoltare. Relazioni e collaborazioni diventano il centro.

Voto: 6,5

Leone – Con Mercurio in Bilancia la vostra comunicazione si fa più calorosa e affascinante.

Potete conquistare con le parole e tessere nuove relazioni. Bene i rapporti di amicizia e contatti professionali.

Voto: 8

Sagittario – Finalmente esce un po' di leggerezza: Mercurio in Bilancia vi apre a conversazioni stimolanti e nuovi incontri. Potreste ricevere un invito che cambia la settimana. Attenzione solo a non promettere più di ciò che potete mantenere.

Giudizio: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Per voi questo transito non è destabilizzante, ma vi chiede di organizzarvi meglio con colleghi e partner. Parole pesate, sì, ma anche decisioni pratiche da non rimandare.

Votazione: 7

Vergine – Salutare Mercurio dal vostro segno vi lascia una sensazione di vuoto, come se la mente girasse più lenta.

Non è un male: vi alleggerisce e vi porta a pensare meno e ad ascoltare di più.

Voto: 6,5

Capricorno – Mercurio in Bilancia vi pone di fronte a situazioni lavorative da mediare: serve più diplomazia che autorità. Ottimo periodo per incontrare persone di spessore o per iniziare collaborazioni.

Voto: 7,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Finalmente tornate a respirare! Mercurio, il vostro pianeta guida, in Bilancia vi regala brillantezza, fascino e comunicazioni fortunate. Ottimo per l'amore e per chi lavora con la parola.

Giudizio: 8,5

Bilancia – È il vostro momento: Mercurio entra nel segno e vi dona lucidità, arguzia e capacità di persuasione. Potete ottenere facilmente ciò che volete, sia in amore che sul lavoro.

Votazione: 9

Acquario – Con Mercurio in Bilancia avete un alleato prezioso: le vostre idee trovano terreno fertile e siete più socievoli che mai. Bene lo studio, i viaggi e i rapporti a distanza.

Voto: 8

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Mercurio in Bilancia vi rende un po' più esitanti: vi sentite in dovere di piacere a tutti e questo vi confonde. In famiglia o in coppia, meglio parlare chiaro senza girarci troppo intorno.

Voto: 6,5

Scorpione – Vi trovate a osservare gli altri più che a dire la vostra, almeno in apparenza. In realtà state preparando una mossa intelligente: Mercurio in Bilancia vi renderà più strategici e calcolatori.

Giudizio: 7,5

Pesci – Un transito che vi spinge a guardare ai rapporti in modo diverso: non più solo sentimento, ma anche logica e confronto. Vi servirà per capire chi è davvero al vostro fianco.

Votazione: 7