L'oroscopo del 25 settembre 2025 assegna un voto 9 allo Scorpione che sarà irresistibile, 8,5 alla Vergine in splendida forma, mentre vai un 6,5 al Toro che si sentirà messo alla prova. Approfondiamo ora previsioni e voti per tutti i segni.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – L’energia passionale della Luna in Scorpione vi destabilizza un po’, ma allo stesso tempo vi rende magnetici. Un giorno in cui potreste ricevere attenzioni inaspettate, anche se non sempre siete pronti a gestirle come volete. Voto: 7

Leone – Giornata di introspezione: invece di ruggire, preferite osservare e capire chi vi circonda.

Venere vi chiede più delicatezza: meno apparenza e più sostanza. Voto: 6,5

Sagittario – Avete l’impressione che qualcosa rallenti la vostra corsa naturale, ma non è un ostacolo: è un invito a riflettere. Nei rapporti conta la sincerità, non i giri di parole. Osservate il linguaggio del corpo e i fatti. Voto: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Con la Luna opposta, vi sentite messi alla prova: qualcuno vi chiede più precisione e chiarezza. Venere, però, vi dona forza per affrontare tutto con pragmatismo. Voto: 6,5

Vergine – siete in splendida forma: equilibrio tra cuore e mente, fascino silenzioso che cattura senza bisogno di esagerare. Piccole sorprese anche sul piano affettivo.

Voto: 8,5

Capricorno – Una giornata di stabilità e concretezza. La Luna vi sostiene e Venere vi apre nuove possibilità, sia nei rapporti che nel lavoro. Potete costruire molto. Voto: 8

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Domani non potete cavarvela solo con la leggerezza. La Luna vi costringe a prendere posizione e a essere chiari. Non sempre vi piace, ma è necessario. Voto: 6,5

Bilancia – Avvertite la spinta di Venere che vi chiede serietà e passione vera. Momento ideale per consolidare un legame, purché vi mettiate davvero in gioco. Voto: 7,5

Acquario – Atmosfera un po’ pesante: la Luna vi porta in territori emotivi che non vi piacciono molto. Ma Venere vi regala strumenti per trovare equilibrio e calma.

Voto: 7

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna in Scorpione amplifica la vostra sensibilità, rendendovi intuitivi e profondi. Ottimo giorno per connettervi con chi vi sta a cuore. Voto: 8

Scorpione – Siete i protagonisti assoluti dell'oroscopo della giornata. La Luna vi esalta e il sestile con Venere vi rende davvero irresistibili. Basta non lasciarsi trascinare dalla gelosia in amore. Voto: 9

Pesci – Emozioni molto intense, sogni vividi e intuizioni potenti. Venere vi mette alla prova, ma vi spinge anche a rendere più concreti i vostri desideri. Soprattutto quelli sentimentali. Voto: 8