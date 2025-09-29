L'oroscopo del 30 settembre 2025 assegna voto nove al Capricorno per la determinazione e otto e mezzo alla Vergine, mentre sei e mezzo al Cancro per tensioni emotive e all'Ariete che sarà un po' sotto pressione.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – La Luna in Capricorno vi mette un po’ sotto pressione: ci saranno responsabilità, scadenze e doveri che sembrano più pesanti. Ma questo è il momento di dimostrare di saper trasformare le sfide in trampolini.

Voto: 6,5

Leone – Vi sentite osservati e giudicati, ma in realtà è solo la Luna che vi spinge a mettere ordine nelle priorità.

La vostra creatività resta viva, ma va incanalata con disciplina.

Voto: 7

Sagittario – Giornata meno leggera del solito, ma che vi aiuta a consolidare un progetto pratico. Non abbiate paura della lentezza: la stabilità che costruite ora vi sarà utile.

Voto: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Finalmente aria di concretezza! La Luna vi sostiene con pragmatismo e vi aiuta a vedere i frutti dei vostri sforzi. Una giornata ideale per lavorare su obiettivi a lungo termine.

Voto: 8

Vergine – La fase crescente della Luna vi rende produttivi e lucidi. Sapete cosa volete e come ottenerlo: non lasciatevi distrarre, oggi siete nella giusta direzione.

Voto: 8,5

Capricorno – È il vostro momento: la Luna nel segno vi dona determinazione e chiarezza.

Tutto ciò che iniziate porta radici profonde. Avete la forza per guidare gli altri.

Voto: 9

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – La Luna in Capricorno vi obbliga a rallentare e a guardare più in profondità. Non amate troppo la serietà, ma oggi è necessaria per gestire impegni e relazioni.

Voto: 6,5

Bilancia – La giornata richiede equilibrio tra dovere e piacere. Potreste sentirvi tirati da due parti opposte, ma la Luna vi insegna a trovare un punto fermo.

Voto: 7

Acquario – La Luna in Capricorno vi invita a riflettere su quanto state costruendo per il futuro. Forse vi sentite frenati, ma in realtà è solo una spinta a consolidare basi più forti.

Voto: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – La Luna vi è opposta e potrebbe portare tensioni emotive o richieste di impegno. Non è il momento di rifugiarsi nei sogni: affrontate le responsabilità e ne uscirete più forti.

Voto: 6,5

Scorpione – La fase crescente vi stimola a mettere ordine nei progetti e a organizzare meglio il lavoro. Energia disciplinata e concreta: siete pronti a fare un passo avanti.

Voto: 8

Pesci – Non sempre amate la rigidità del Capricorno, ma oggi la Luna vi aiuta a trasformare la vostra sensibilità in forza concreta. Piccoli progressi possono diventare grandi conquiste.

Voto: 7,5