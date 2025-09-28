Questa settimana che porta dal 29 settembre fino al 5 ottobre offre a ogni segno un mix di scintille fortunate e di piccole insidie, ma regala a ognuno anche dei "numeri magici" su cui fare affidamento. In particolare per il segno dei Pesci saranno particolarmente fortunati i numeri 9, 14 e 28.

Le previsioni astrologiche della settimana con i numeri magici

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile)

L'Ariete si muove con energia in questa settimana, ma il focus va tenuto alto soprattutto nei giorni meno favoriti come giovedì 2 e sabato 4. Ottime occasioni lunedì 29 e martedì 30.

Numeri: 5, 19, 24.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio)

Toro avverte necessità di rallentare. Favoriti mercoledì 1 e venerdì 3; attenzione a domenica 5, giornata da evitare per decisioni importanti. Numeri: 6, 18, 30.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Gemelli trae vantaggio da questo periodo curioso e dinamico: sabato 4 e domenica 5 sono proprio favorevoli. Evitare contrasti il 2 ottobre. Numeri: 2, 16, 20.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Il Cancro sperimenta alti e bassi, con il mercoledì 1 e sabato 4 come giorni da sfruttare per la fortuna. Giovedì 2 è meno indicato per scelte importanti. Numeri: 1, 12, 23.

♌ Leone (23 luglio - 22 agosto)

Settimana stimolante ma con qualche tensione. Leo deve essere prudente martedì 30 e venerdì 3.

Ottime intuizioni lunedì 29 e domenica 5. Numeri: 10, 26, 32.

♍ Vergine (23 agosto - 22 settembre)

La Vergine trova solidità in questa settimana. I giorni migliori sono lunedì 29 e mercoledì 1, mentre venerdì 3 può portare qualche ostacolo. Numeri: 14, 18, 27.

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

La Bilancia naviga questa settimana con equilibrio, ma attenzione a giovedì 2 ottobre che potrà portare qualche tentazione da evitare. Favoriti lunedì 29 e sabato 4, ideali per decisioni importanti. Numeri: 4, 15, 27.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Settimana intensa per Scorpione, con compressioni da mercoledì 1 a venerdì 3. È il momento di mantenere la calma e non agire d’impulso. Giorni fortunati: martedì 30 e domenica 5.

Numeri portafortuna: 8, 13, 31.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Sagittario gode di energia positiva soprattutto a inizio settimana, con un picco di fortuna martedì 30 e giovedì 2. Evitare di affrontare discussioni importanti sabato 4. Numeri: 11, 22, 33.

♑ Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)

Capricorno avrà una settimana di recupero e concretezza. I giorni fortunati sono mercoledì 1 e venerdì 3, mentre domenica 5 richiede prudenza. I numeri magici sono 3, 17, 29.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

Per Acquario, una settimana di riflessione: lunedì 29 e giovedì 2 sono i momenti migliori per investire energie nei progetti. Attenzione a martedì 30 che può portare malintesi. Numeri: 7, 21, 25.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Pesci trova l’ispirazione nel weekend, soprattutto sabato 4 e domenica 5 con una dose extra di fortuna. La settimana richiede cautela mercoledì 1. Numeri: 9, 14, 28.