Secondo l'oroscopo del weekend 13-14 settembre 2025 il Cancro è abbastanza disponibile, il Capricorno può essere soddisfatto e i Pesci sono poco motivati sul lavoro.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: finalmente i cuori solitari possono vivere dei flirt davvero intensi. Chi fa parte di una coppia non passa di certo inosservato agli occhi del partner. Nel fine settimana, il campo lavorativo ha bisogno di essere più organizzato.

Toro: ci sono delle probabilità di avere delle tensioni con la dolce metà. Finalmente può arrivare un bel colpo di fortuna.

Chi lavora in proprio deve osare il più possibile.

Gemelli: è possibile iniziare una conversazione molto divertente. La creatività può regalare molto successo sul campo professionale. Una leggera inquietudine può accompagnare l'intero weekend.

Cancro: chi cerca l'amore è sempre disponibile con la famiglia. In questo periodo, chi ha una relazione ama il silenzio. L'attività lavorativa può portare degli ottimi guadagni.

Leone: chi fa parte di una coppia può dare delle grandi soddisfazioni alla persona amata. Chi è solo da troppo tempo ha la coscienza pulita. L'ambiente professionale risulta essere molto sereno.

Vergine: chi è invidioso può fare allontanare varie persone. Sul lavoro, le spese possono essere più generose del previsto.

Finalmente sono presenti il benessere e la bellezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile ricevere dei consigli davvero preziosi che riguardano l'immediato futuro. Il carattere dei single è davvero troppo orgoglioso. Una questione lavorativa può portare alla riflessione profonda.

Scorpione: chi ha concluso da poco una storia è molto malinconico. Chi fa parte di una coppia è abbastanza deluso dal partner. Degli imprevisti irritanti possono arrivare dall'ambito lavorativo.

Sagittario: per i cuori solitari, l'amore è un lontano miraggio. Il lavoro può risultare pesante e soprattutto molto noioso. Un malessere fastidioso può comparire improvvisamente e rovinare tutti i programmi del fine settimana.

Capricorno: chi ha una relazione di vecchia data può vivere un fine settimana molto triste. I single sono pronti a rimproverare la famiglia a causa di una questione molto importante. Chi lavora nella creatività può ricevere delle grandi soddisfazioni.

Acquario: i cuori solitari sono più contenti del previsto. Attenzione perché la forza non va sprecata inutilmente. L'anima è molto serena e il fisico quasi perfetto.

Pesci: chi ha iniziato un nuovo flirt è molto imbarazzato. Per la sfera sentimentale è un momento particolarmente difficile. Sul campo lavorativo manca la motivazione.