L'oroscopo di mercoledì 1° ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Cancro e il Capricorno non si getteranno a capofitto nelle situazioni. Preferiranno riflettere sulle alternative, in modo da prendere le giuste decisioni. Il Toro e la Bilancia si faranno guidare dalla passione e dall'amore. Saranno pronti a sacrificare tutto per la persona amata.

Oroscopo di mercoledì 1° ottobre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi sentirete sicuri di voi stessi. Finalmente, sarete pronti a fare un passo avanti e ad esporvi. Le persone avranno reazioni differenti. Non tutte accoglieranno con il sorriso tale cambiamento.

Toro: non girerete le spalle all'amore. Al contrario, abbraccerete questo sentimento con tutti voi stessi. Sarete finalmente pronti a riaprire il vostro cuore.

Gemelli: vorrete seguire i vostri ritmi ma, in alcuni momenti, sarete costretti ad adeguarvi a quelli degli alteri. Con coraggio, pazienza e determinazione ce la farete.

Cancro: prima di fare qualunque cosa, vorrete riflettere con attenzione. Saprete di non tornare indietro e vi comporterete di conseguenza.

Alcune occasioni, però, potrebbero sfuggirvi.

Leone: dovrete prendere decisioni importanti, capaci di cambiare completamente il vostro futuro. Avrete ancora tempo per pensare, ma sarà fondamentale considerare tutti i dettagli.

Vergine: avrete tante cose di cui occuparvi. Vi sentirete un po' sopraffatti, ma cercherete di andare avanti a testa alta. Gli amici non vi lasceranno soli.

Bilancia: sarete attraenti e passionali. Vi avvicinerete agli altri senza paura e con il desiderio di conoscerli bene. Potreste cominciare a provare qualcosa di speciale per qualcuno.

Scorpione: non sarete molto felici di voi stessi. Vi guarderete indietro, nella speranza di poter cambiare qualcosa. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di pensare solo al futuro.

Sagittario: vorrete conoscere persone nuove per allargare la vostra cerchia di amici. Non farete fatica, ma l'oroscopo vi consiglia di non abbassare il livello dell'attenzione.

Capricorno: sarete piuttosto cauti nelle vostre decisioni. Non brucerete le tappe e vi muoverete a piccoli passi. Amici e parenti dovranno essere molto pazienti.

Acquario: apparirete tesi e preoccupati. Saprete di dover risolvere una situazione spinosa, ma non saprete come fare per lasciarvi tutto alle spalle. Potrebbe essere necessario un aiuto esterno.

Pesci: vi sentirete un po' a disagio sul posto di lavoro. Non saprete ancora come comportarvi con i colleghi e questo vi trasmetterà un bel po' d'ansia. Inoltre, potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto.