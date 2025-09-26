Disponibile dal 26 settembre su Pc e console, “Silent Hill f” segna un’importante evoluzione per la leggendaria serie di horror psicologico, riportando paura e mistero nel cuore dei fan. Sviluppato da Neobards Entertainment e prodotto da Konami, il gioco è ambientato nel Giappone degli anni ’60 e propone una storia affascinante e inquietante.

Una grafica mozzafiato e un’atmosfera disturbante

La storia ruota attorno a Hinako Shimizu, una liceale che si trova a fronteggiare terribili eventi in un villaggio rurale avvolto dalla nebbia. Con una narrazione scritta da Ryukishi07, l’autore noto per il suo lavoro su “Higurashi: When They Cry”, il gioco offre una trama ben congegnata e particolarmente coinvolgente.

L'atmosfera storica si intreccia con elementi horror, mantenendo i giocatori sulle spine e coinvolti nelle vicende di Hinako.

Utilizzando l’Unreal Engine 5, “Silent Hill f” ha una grafica mozzafiato e un’atmosfera disturbante. La sigla iniziale e l’illuminazione realistica contribuiscono a creare un mondo immersivo, ricco di dettagli e significato. Le ambientazioni, dallo stile retrò e afflitte da una sensazione di isolamento, riescono a catturare l’essenza della serie, risvegliando ricordi nostalgici per i veterani del franchise.

Il gameplay di “Silent Hill f” introduce una combinazione di elementi tipici dei giochi “Soulslike”, come la gestione della stamina e il combattimento corpo a corpo.

Questa innovazione porta una nuova dimensione alle dinamiche di gioco, sebbene alcuni critici abbiano sottolineato che l’accento sull’azione, specialmente nella parte finale, potrebbe non soddisfare tutti i fan del genere horror. Tuttavia, il sistema di combattimento si combina bene con l’atmosfera del gioco e le sfide proposte.

Fino ad ora, il gioco ha ricevuto feedback positivi dalla critica, ottenendo un punteggio di 86 su Metacritic. Molti recensori hanno elogiato l’equilibrio tra storia avvincente e gameplay avvincente, mentre la critica sull’eccesso di azione è stata vista come un punto da discutere piuttosto che come un vero difetto. Le aspettative alte poste dal ritorno del franchise sembrano essere state ampiamente soddisfatte.

Giudizio finale

“Silent Hill f” rappresenta un capitolo intrigante e ben realizzato della storica saga, riuscendo a rimanere fedele alle sue radici pur esplorando nuove direzioni. Con personaggi ben sviluppati, un’ambientazione affascinante e un gameplay innovativo, il gioco promette di conquistare sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati. Il voto finale per “Silent Hill f” è 8.5/10