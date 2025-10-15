Secondo l'oroscopo dal 20 al 26 ottobre 2025, per i nativi del Capricorno l'amore sarà al centro dell’attenzione: sarà utile contenere la gelosia per preservare l’armonia nelle relazioni, mentre i single potranno fare una conoscenza appassionante ma dovranno essere cauti con le proprie emozioni. Per i nati in Bilancia si prospetta un periodo sereno nelle coppie, mentre per i single una conoscenza intrigante potrebbe rivelarsi temporanea. Infine, i nativi dello Scorpione affronteranno difficoltà lavorative e una fase di vulnerabilità economica, ma potranno ottenere successo accettando qualche rinuncia.

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 ottobre: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Non ci sono pianeti che influenzano direttamente i vostri affari di cuore. Per le coppie si prospetta un periodo sereno: potrete assaporare la calma nella vostra relazione e guardare con ottimismo al vostro futuro coniugale. Se siete single, una conoscenza intrigante potrebbe presentarsi nella vostra vita. Tuttavia, le attuali configurazioni astrali suggeriscono che questo incontro non porterà a nulla di duraturo o particolarmente appagante, al di là di un flirt momentaneo che svanirà col tempo. Non lasciatevi travolgere dalle prime impressioni. Plutone vi promette una settimana particolarmente vantaggiosa sul fronte economico.

Ciononostante, la Luna potrebbe innescare in voi desideri eccessivi o spingervi verso investimenti azzardati. Anche se Plutone vi offre protezione, è saggio mantenere un approccio prudente. Voto: 7,5

Scorpione – Il transito favorevole di Venere porterà benefici alla vostra vita coniugale. Questa settimana la vostra indole si rivelerà insolitamente accomodante e disponibile. La tranquillità regnerà nel vostro ambiente domestico e riverserete affetto e dedizione sui vostri figli. Se siete liberi da legami, sentirete il bisogno di sfruttare totalmente la vostra autonomia e non sarà facile per gli altri controllarvi. Si prevede un cielo astrale attraversato da inquietudine e qualche burrasca emotiva.

Avrete un momento di difficoltà nell'ambito lavorativo e la vostra situazione economica potrebbe attraversare una fase delicata. Nonostante ciò, il successo arriverà grazie alle vostre capacità, a patto che accettiate di fare rinunce consistenti. Voto: 7,5

La quarta settimana di ottobre secondo l'oroscopo: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – La vostra vita di coppia, in questa settimana, sarà caratterizzata da influenze astrologiche contrastanti. Venere è in armonia e promette attimi di serenità. Al contempo, Nettuno potrebbe seminare dubbi nella vostra vita di coppia: sentirete il bisogno di più attenzioni e vi risulterà difficile fare concessioni al partner. Single, sarete estremamente selettivi, e difficilmente qualcuno vi colpirà davvero.

Eppure, la solitudine vi starà molto stretta. Se si profila una conoscenza leggera e senza pretese, non lasciatevela sfuggire. Per quanto riguarda gli investimenti, l'attuale posizione di Giove vi invoglia a lanciarvi in speculazioni finanziarie azzardate. L'oroscopo vi suggerisce di aspettare ancora qualche settimana, fino a quando le posizioni astrali non diventeranno molto più favorevoli per il denaro. Voto: 6,5

Capricorno – Per le coppie l'amore sarà nuovamente il fulcro delle preoccupazioni in questa settimana. Il transito favorevole di Marte incrementerà il vostro fascino personale, intensificando contemporaneamente il desiderio di raggiungere una grande serenità. Meglio moderare la gelosia per evitare tensioni nella relazione, altrimenti la relazione con la dolce metà potrebbe subire gravi contraccolpi.

Per i single del segno, il pianeta Venere potrebbe riservarvi una conoscenza appassionante. Un suggerimento importante: siate cauti con la vostra emotività, dominate i vostri sentimenti e i vostri slanci affinché tutto si svolga positivamente. Ponderate bene la vostra situazione economica. I flussi planetari di questa settimana vi sosteranno e potrete impiegare saggiamente i vostri mezzi. Saranno gli investimenti a breve scadenza a fruttare di più. Voto: 8

Previsioni astrologiche fino al 26 ottobre e pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Il fascino del proibito potrebbe sembrarvi molto invitante, rendendovi difficile resistere alla tentazione. Prestate attenzione, però, alle conseguenze che potrebbero derivare dal vostro partner ufficiale.

Se il vostro cuore è ancora libero, un amore significativo potrebbe manifestarsi improvvisamente. Potreste addirittura valutare l'idea del matrimonio. Nonostante ciò, potrebbero sorgere immediatamente degli ostacoli. Superando questi momentanei problemi, la relazione che nascerà avrà tutte le carte in regola per durare a lungo. Grazie all'impulso di Plutone, affronterete con grande determinazione i vostri problemi economici. Ma se avete avuto la leggerezza di mischiare affari di cuore e finanze, potreste andare incontro a serie grane. Voto: 7

Pesci – Il favorevole influsso di Saturno avrà un impatto positivo sulla vostra vita di coppia. Se vivete in coppia, questo pianeta vi spingerà ad approfondire il legame, concentrandovi maggiormente sulle passioni condivise come l'amore per la natura, gli animali e in particolare per i bambini.

Se siete single, potreste sentire un maggiore desiderio di condivisione. Non scoraggiatevi: le stelle favoriscono incontri speciali e nuove possibilità sentimentali. Per quanto riguarda le vostre finanze, non dovreste notare particolari fluttuazioni, sia positive che negative. Giove, che vi è costantemente amico, vi sosterrà comunque, garantendovi un pizzico di fortuna e la capacità di prendere le decisioni più opportune in fatto di spese o investimenti. L'oroscopo vi consiglia di non esitare a fissare un incontro con il vostro consulente bancario per sfruttare al meglio questa benefica influenza. Voto: 9