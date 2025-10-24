L'oroscopo dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 assegna un voto 9 alla Vergine e 8,5 al Capricorno, mentre va un 7 all'Ariete che potrebbe reagire in modo impetuoso alle emozioni.

Segni di Fuoco

Ariete – Votazione: 7. Vi muovete in un clima più profondo e sensibile del solito. Marte in Cancro può farvi reagire con impeto alle emozioni, ma il Sole in Scorpione vi insegna il potere della calma. È una settimana in cui capirete che il vero coraggio sta nel contenere.

Leone – Giudizio: 7,5. L’energia scorpionesca vi invita a guardarvi dentro, mentre Venere in Vergine vi spinge a essere più selettivi nei rapporti.

La forza resta alta, ma la direzione va chiarita. Evitate gli scontri e lavorate sullo stile, non sulla quantità.

Sagittario – Votazione: 8. Le acque scure dello Scorpione vi aiutano a comprendere meglio le vostre motivazioni. Marte in Cancro vi rende più prudenti del solito, ma anche più profondi. È una settimana di visioni che diventano concrete se seguite l’intuito con disciplina.

Simboli di Terra

Toro – Giudizio: 8. Sole e Mercurio in opposizione vi spingono a chiarire un nodo relazionale, mentre Venere in Vergine vi sostiene con pazienza e pragmatismo. Siete più forti di quanto pensiate: le vostre parole pesano e costruiscono. Una settimana per agire con fermezza ma senza rigidità.

Vergine – Votazione: 9.

Con Venere nel vostro segno e Saturno retrogrado che invita alla riflessione, vi sentite in piena consapevolezza di ciò che siete e desiderate. Ogni decisione nasce da equilibrio e concretezza. Momento perfetto per ridefinire priorità e consolidare relazioni sincere.

Capricorno – Giudizio: 8,5. La settimana è produttiva e costruttiva. Il Sole in Scorpione e Marte in Cancro vi spronano a trovare un equilibrio tra il dare e l’avere. Le responsabilità pesano, ma vi rendono più forti. Ottima capacità di analisi e di guida nelle situazioni complesse.

Segni di Aria

Gemelli – Votazione: 7. Mercurio in Scorpione mette alla prova la vostra leggerezza. È il momento di approfondire piuttosto che di cambiare direzione.

Venere in Vergine vi insegna la precisione e la cura nei rapporti. Un piccolo sforzo di concentrazione vi porterà grandi risultati.

Bilancia – Giudizio: 8. Dopo settimane movimentate, trovate ora maggiore stabilità. Venere in Vergine vi aiuta a ritrovare chiarezza nei legami e nei progetti. Saturno retrogrado vi invita a non accontentarvi di soluzioni superficiali: solo ciò che è autentico resta.

Acquario – Votazione: 7,5. L’intensità del Sole in Scorpione può disorientarvi, ma vi offre la possibilità di osservare meglio i vostri limiti. Marte in Cancro vi chiede di dosare le forze e non sprecare energie. Una settimana utile per imparare il valore del silenzio costruttivo.

Simboli di Acqua

Cancro – Giudizio: 9.

Marte nel vostro segno vi dona forza, coraggio e voglia di fare, ma anche sensibilità profonda. Il Sole e Mercurio in Scorpione vi rendono più perspicaci e magnetici. Settimana ideale per prendere decisioni emotive e professionali importanti.

Scorpione – Votazione: 9,5. Siete nel vostro elemento. Il Sole e Mercurio vi rendono lucidi, strategici e determinati. Ogni vostra azione è mirata, ogni parola incisiva. L’unico rischio è pretendere troppo da voi stessi. Usate la vostra intensità per creare, non per dominare.

Pesci – Giudizio: 8,5. Saturno retrogrado nel vostro segno vi spinge a rivedere vecchi schemi, ma con lucidità. Venere e Marte formano un cielo favorevole per le relazioni sincere e le scelte di cuore. Seguite l’intuito: la vostra sensibilità è la vostra bussola.