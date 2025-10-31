L'oroscopo dei sentimenti di sabato 1° novembre vede protagonista il Cancro che sarà super passionale. La Vergine ritroverà un'intesa speciale con l'anima gemella. Di seguito le previsioni dei sentimenti segno per segno.

L'oroscopo dell'amore del 1° novembre: Ariete solare, Scorpione gentile

Ariete - In coppia sarete aperti al dialogo. L'alchimia con l'anima gemella vi renderà solari e carichi di entusiasmo. Affronterete la giornata con grande ottimismo e spirito d'iniziativa. Voto: 8.

Toro - Grazie al supporto della Luna riuscirete ad esternare al meglio le emozioni.

Con l'anima gemella non mancheranno momenti di affinità. Per i single non è il momento di fare nuovi incontri. Voto: 7.

Gemelli - Con il partner trascorrerete dei momenti spensierati. Il vostro fascino non passerà inosservato agli occhi della persona amata. Sarete di ottimo umore. Voto: 7.

Cancro - Sarete estremamente premurosi. L'anima gemella apprezzerà le vostre attenzioni e ricambierà ogni gesto con affetto. Sarà una giornata ricca di emozioni per voi nativi del segno. Voto: 10.

Leone - Con il partner avrete modo di trascorrere una giornata spensierata. Pianificherete un viaggio romantico in vista del prossimo mese. Le emozioni non tarderanno ad arrivare. Voto: 8,5.

Vergine - Sul fronte sentimentale non sono previste novità.

Con la vostra anima gemella avrete modo di chiarire alcune incomprensioni del passato. Non sarà una giornata particolarmente romantica. Voto: 6,5.

Bilancia - Nei rapporti di coppia sarete romantici e affettuosi. Per gli innamorati sarà una giornata carica di emozioni. Per i single del segno sono previsti nuovi incontri. Voto: 9.

Scorpione - Sarete aperti al dialogo. Attirerete l'attenzione del vostro partner con la vostra gentilezza. Metterete da parte l'orgoglio per poter vivere a pieno le emozioni in arrivo. Voto: 6,5.

Sagittario - Tenderete a chiudervi in voi stessi lasciando poco spazio al dialogo. I single avranno modo di fare nuove piacevoli conoscenze. Voto: 6.

Capricorno - Avrete occasione di consolidare la vostra relazione con una proposta romantica.

Il partner apprezzerà notevolmente il vostro romanticismo. Realizzerete alcuni sogni nel cassetto. Voto: 9,5.

Acquario - Sarete amorevoli. Nei rapporti di coppia riuscirete ad esternare le vostre emozioni lasciando a bocca aperta il partner. Il vostro essere galanti non passerà inosservato. Voto: 9.

Pesci - Con la vostra anima gemella ritroverete un feeling speciale. I single del segno potrebbero trovare la persona giusta. Esternerete tutto il vostro fascino. Quella di sabato per voi nativi del segno sarà una giornata estremamente romantica. Voto: 9.