Oroscopo di venerdì 17 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se desideravate un cambiamento nella vostra vita, sappiate che ora si stanno aprendo delle opportunità favorevoli.

È il momento di accantonare le incertezze e di avanzare con determinazione. Per conservare la vostra vitalità e tenere alto il ritmo, prendetevi cura della forma fisica e dell'alimentazione. Con una carica di energia e un'ottima fiducia nelle vostre capacità, presenterete proposte innovative che convinceranno chi vi ascolta. Voto: 10

Toro – Il vostro stile comunicativo potrebbe allontanare le persone che frequentate. Cercate la chiarezza, e vedrete che tutto filerà liscio. Potreste avere la sensazione che sono gli altri a esaurirvi, ma in realtà è la vostra impulsività a generare tensione. Non tollerate un ambiente che percepite come troppo autoritario, e spesso reagite in maniera esagerata, il che non fa che complicare le cose.

Non sarebbe più produttivo cercare soluzioni eque e trovare compromessi che soddisfino tutti? Voto: 4

Gemelli – Vi attendono opportunità fresche e nuove conoscenze che vi porteranno grande gioia. La giornata promette benissimo, però, non fermatevi mai per riprendere fiato; cercate di non esaurirvi troppo. Non vedete l'ora di condividere la vostra allegria e siete gentili con tutte le persone che incontrate. Adesso è il momento perfetto per trascorrere bei momenti, scambiare risate, uscire e rilassarvi con le persone che amate. Voto: 10

Cancro – Siete in ottima forma e il vostro fascino è al top; letteralmente risplendete in società. Solo alcuni contrasti in famiglia oscurano leggermente il quadro e contribuiscono ad abbassare il vostro morale.

Non scoraggiatevi. Le superficialità si fanno sentire e le contese tra persone autorevoli si moltiplicano. Non afferrate il vero significato di tali motivazioni e preferite ritirarvi nel vostro ambiente, aspettando un momento più propizio alle vostre ambizioni. Voto: 3

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 17 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È il momento di passare all'azione e non di indulgere nella riflessione. La forte emozione che vi sta turbando è logorante. Trovate un modo per ricaricare le batterie: l'arte vi aiuterà a staccare dalle inquietudini. L’esuberanza e l'autostima stimoleranno la vostra determinazione, portandovi nella giusta direzione. Vi sentirete liberi di esprimervi e capaci di grandi imprese.

Questa si prospetta come una giornata particolarmente tonificante. Voto: 10

Vergine – Sarete capaci di appianare una disputa, ottenendo un risultato che vi darà motivo di soddisfazione personale. State esagerando con la severità, sia in generale che nei vostri confronti: cercate l'armonia tra l'impegno e la pausa, tra l'analisi e il distacco. La lucidità mentale è tornata prepotente; approfittatene per effettuare delle revisioni e ripassare i vostri atti o contratti. L’ironia sarà la vostra arma vincente per disinnescare gli attriti. Aspettate ancora un po' di tempo prima di riprendere le attività più gravose. Voto: 6

Bilancia – Nulla potrà frenare la vostra allegria. Il vostro entusiasmo vi poterà lontano da ogni pochezza o meschinità che vi circonda.

Siete inarrestabili! Si prevede momenti di tensione; per gestirli, mantenete la calma e concentratevi sui vostri obiettivi principali. Cercate di non esagerare o di mettervi troppo in mostra, poiché ciò potrebbe portarvi a un inutile esaurimento. Vi muoverete con facilità in qualsiasi ambiente piacevole, dato che la serenità sarà contagiosa. Coloro che vi sono vicini apprezzeranno molto la vostra presenza e gioia di vivere. Approfittate di questo momento per organizzare una cena con gli amici, magari a casa vostra o all'aria aperta. Voto: 10

Scorpione – Vi sentirete pieni di energia: avrete la spinta per progettare molte attività. Una sensazione di spossatezza, tuttavia, sta rallentando il vostro slancio; la soluzione per superarla è legata alla vostra alimentazione.

L'atmosfera che vi circonda è molto dinamica e potreste faticare un po' a seguirne il ritmo. Non preoccupatevi: procedete con i vostri tempi, gestendo le cose senza ansia, e vedrete che i risultati ottenuti saranno altrettanto soddisfacenti. Voto: 7

Oroscopo e pagelle di venerdì 17 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sfruttate questa giornata per rafforzare i rapporti che contano. Cosa aspettate a organizzare una serata tra amici? Concedetevi un piccolo piacere personale; è essenziale per rimettervi completamente in sesto. La generosità e il vostro buon cuore vi assicureranno un futuro sereno nelle relazioni. Siate certi che la vostra propensione ad aiutare e la vostra empatia porteranno a un'evoluzione felice in tutti i legami.

Voto: 9

Capricorno – State riflettendo su questioni importanti che coinvolgono la famiglia, il partner o le persone a cui tenete. Un evento inatteso o un cambiamento potrebbe avere un impatto sulle relazioni più strette. L'oroscopo vi consiglia di non lasciarvi prendere dall'agitazione. Siete in ottima forma fisica e intendete preservare questo stato di benessere. State pianificando un efficace programma di allenamento per conservare l' energia e vitalità nel corso della giornata. Voto: 7

Acquario – In questo periodo, potreste avere difficoltà a rimanere con i piedi per terra, e le distrazioni saranno molte. Non forzate il vostro ritmo abituale; concedetevi invece una pausa, poiché il relax sarà l'opzione migliore.

Eviterete di sprecare energie in dettagli superflui. Non avete intenzione di stressarvi, quindi accogliete la vita con ottimismo. Avete pienamente ragione: è così che attirate l'energia positiva. Voto: 8

Pesci – Siete più sereni e più equilibrati, e il vostro atteggiamento positivo vi consentirà di trovare la direzione giusta con maggiore rapidità. Le intuizioni saranno notevolmente influenzanti. Parlate liberamente, senza filtri. Ricercate la perfezione nel vostro agire. Attenzione, però: un eccesso in questo senso potrebbe attirare delle osservazioni critiche. La vostra attenzione è focalizzata sulla cura dei dettagli. Gli sforzi costanti portano ottimi risultati, un aspetto che merita di essere valorizzato. Voto: 7