Secondo l'oroscopo del 1° novembre 2025, il Toro potrà vivere un cambiamento importante, il Leone affronterà una giornata faticosa e il Capricorno sarà nervoso.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dei segni.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: i single possono vivere una giornata molto più intensa del previsto. Sul campo professionale è possibile raggiungere un nuovo traguardo. In questo momento il recupero delle energie è davvero notevole.

Toro: durante la giornata è necessario avere tanta pazienza. I cuori solitari possono affrontare un cambiamento importante.

Chi lavora in proprio può agire con determinazione.

Gemelli: chi è solo da tempo può finalmente avere una maggiore serenità. Chi ha una relazione può avere delle complicazioni insieme al partner. Questo è il momento più adatto per sistemare delle questioni economiche.

Cancro: per chi cerca l'amore è un momento particolare. Chi tende a chiudersi in sé potrebbe isolarsi più del solito. Meglio non sovraccaricarsi e ascoltare i propri ritmi.

Leone: chi ha affrontato momenti di stress o affaticamento potrà sentirsi meglio. Per la relazione amorosa è una giornata faticosa. Sul lavoro è necessario fare attenzione alle provocazioni.

Vergine: si potrebbe essere particolarmente irritabili. Dei pensieri tristi possono rovinare la giornata dei cuori solitari.

Sul campo lavorativo è presente una lieve tensione.

Gli ultimi sei segni dello zodiaco

Bilancia: i single possono fidarsi di molte più persone del passato. Dei piccoli cambiamenti sono possibili sulla sfera sentimentale. Chi lavora in proprio può diventare combattivo di fronte ad alcune questioni.

Scorpione: chi ha una relazione è protettivo e dinamico nei confronti della dolce metà. Chi è solo da tempo può fare dei grandi incontri. Delle nuove iniziative lavorative possono finalmente decollare.

Sagittario: in amore sono in arrivo delle importanti conferme. I single possono vivere un momento molto fortunato. Chi lavora nel commercio può essere molto più attivo del solito.

Capricorno: un confronto improvviso può innervosire chi fa parte di una coppia.

Sulla sfera professionale si può cambiare atteggiamento ed essere più determinati. La malinconia può influenzare il proseguimento della giornata.

Acquario: è necessario allontanare le tensioni inutili. Delle spese eccessive possono creare dei malumori con la dolce metà. Sul lavoro è utile rallentare per mantenere equilibrio ed energia.

Pesci: chi fa parte di una coppia può prendere una decisione davvero importante. I single possono vivere una situazione molto vantaggiosa. Dopo molti sforzi fisici è importante concedersi delle brevi pause.