Secondo l'oroscopo lavorativo e finanziario di lunedì 20 ottobre, i nati sotto il segno del Cancro proiettano autorevolezza e magnetismo, cosa che sfrutteranno per convincere e individuare collaboratori, ottenendo successo. I nativi Vergine, nonostante le difficoltà a definire il proprio percorso, non devono mollare e sono invitati ad analizzare le loro finanze. Infine, i Capricorno devono concentrarsi sulla loro reputazione e sugli obiettivi futuri.

Oroscopo lavorativo e finanziario del 20 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se avete la sensazione di operare nell'ombra di qualcun altro, e ciò vi provoca frustrazione, ricordate il valore delle vostre competenze.

È il momento giusto per suggerire nuove aree operative o progetti innovativi di cui potreste assumere la leadership. Per quanto riguarda le finanze, state ottenendo un successo completo nel gestire le vostre risorse economiche. State consolidando in modo eccellente la ricchezza accumulata nel tempo. Questa è un'ottima notizia che merita di essere festeggiata. Voto: 10

Toro – Le persone con cui collaborate stanno esigendo molto da voi e non riuscite più a tollerare la lentezza o i limiti che state vivendo a livello professionale. State pensando di guardarvi intorno? Perché non farlo, specialmente se potete contare sulle vostre forze? Avete grandi aspirazioni per un nuovo progetto, ma adesso la priorità è procurarvi i capitali necessari, un'impresa che si prospetta impegnativa.

Sul fronte finanziario, avrete intenzione di mettervi a cercare sostegno economico. Preparatevi a rispondere a richieste di chiarimenti un po' ficcanaso da parte dei vostri possibili collaboratori. Voto: 3

Gemelli – Siete pervasi da un grande ottimismo, e la vostra energia vi spinge verso una direzione molto positiva. Trovate conforto e sicurezza nelle piccole gioie del quotidiano, elementi che vi orientano a dirigere le vostre azioni verso obiettivi ambiziosi, concreti e luminosi. Avete la piena padronanza del vostro potere decisionale. Grazie a questa autonomia, state gestendo al meglio le vostre risorse economiche. Siete incredibilmente efficienti e amministrate il vostro patrimonio con impeccabile chiarezza.

In questo periodo centrate il bersaglio senza il minimo intoppo. Voto: 10

Cancro – Nel caso stiate cercando un lavoro, proiettate un'autorevolezza che genera fiducia nei selezionatori e in chi lavorerà con voi. Riuscite a convincere maggiormente quando dimostrate di assumere il controllo: sfruttate quindi questo momento propizio e inatteso per individuare potenziali collaboratori. La vostra voglia di fare e il magnetismo che esercitate faranno un'ottima impressione su coloro che attendono di vedere i risultati delle vostre iniziative. Non avrete ostacoli nel persuadere anche chi ha riserve, grazie alla vostra energia e determinazione. Otterrete successo e ne sarete ricompensati.

Voto: 10

Previsioni astrologiche di lunedì 20 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra posizione attuale non vi soddisfa pienamente. Questa sensazione è mossa dal desiderio di evoluzione o dal bisogno di scoprire nuove prospettive? L'impossibilità di acquistare tutto ciò che desiderate potrebbe crearvi un po' di sconforto. Tuttavia, avete l'opportunità di comprendere quanto i vostri desideri siano passeggeri: questo vi aiuterà a relativizzare la vostra condizione finanziaria. Voto: 4

Vergine – Sebbene siate ancora alla ricerca di un percorso professionale definito e abbiate difficoltà a stabilire la vostra posizione, l’oroscopo vi esorta a non mollare. Esisterà di certo un metodo per valorizzare appieno le vostre competenze.

Questa giornata è perfetta per analizzare i vostri conti e il piano finanziario, considerando tutti gli ultimi aggiornamenti. Approfittatene anche per prendere accordi con la vostra banca. La vostra innata autodisciplina è la chiave che vi aprirà le porte al successo e a una convincente capacità di persuasione. Voto: 6

Bilancia – L'utilità della pedagogia è ormai fuori discussione. Durante questo periodo, vi trovate in possesso della strategia più risolutiva. Se dovete istruire o assistere qualcuno nell'apprendimento, agite con rapidità e successo. Sfruttate con destrezza il vostro carisma per portare a termine le transazioni finanziarie più vantaggiose. Le vostre tecniche creative rappresentano un modello per chi fatica a ottimizzare la gestione delle proprie finanze.

Voto: 9

Scorpione – Vi aspettano nuovi cambiamenti nei prossimi giorni. Se il destino non è stato dalla vostra parte, è tempo di tornare a sorridere. Attenzione a non esagerare con l'euforia. Sarete chiamati a intervenire rapidamente su una questione di soldi, non avrete il tempo di tirarvi indietro. Per non soccombere sotto il peso di tutti gli obblighi, sarà indispensabile che passiate alcune responsabilità ad altri. Voto: 5

La giornata di lunedì 20 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State lavorando sodo, forse anche in maniera eccessiva. La configurazione astrale odierna vi stimola a ricercare la perfezione in tutto ciò che fate. State raccogliendo i frutti che desideravate da tempo, un giusto ritorno per i vostri sforzi.

Questa è una giornata ideale per compiere passi decisivi verso il consolidamento della vostra posizione sociale e il miglioramento delle vostre finanze. Riuscirete facilmente a persuadere gli altri delle vostre idee e sarete abili nello stabilire le premesse necessarie per il successo futuro. Voto: 7,5

Capricorno – Dovreste concentrare le vostre energie sulla reputazione pubblica che state costruendo e sugli obiettivi che desiderate raggiungere in futuro. Sarete in grado di valutare se le vostre azioni stanno ottenendo il giusto riconoscimento, o se è il momento di un cambiamento che vi assicuri maggiore profitto. Siete circondati da affetti sinceri; potete esser certi che le persone a voi care si sentano partecipi dei vostri progetti, in modo diretto o anche solo supportandovi.

Se le risorse economiche non sono sufficienti per realizzare le vostre ambizioni, potrete reperire con facilità l'aiuto necessario, specialmente sul piano dei finanziamenti. Voto: 6

Acquario – Tenete gli occhi ben aperti: le vostre iniziative catalizzano l'attenzione di tutti. Avete una corsia preferenziale per tutte le questioni riguardanti il diritto, l'insegnamento, gli affari internazionali e il commercio oltremare. Se si concretizza la possibilità di stipulare un contratto, afferratela senza esitazione. Gli aiuti economici che concederete in questo periodo si riveleranno vantaggiosi; potete stare sereni. Raggiungere intese vi apparirà meno complesso e disporrete di un'eloquenza sottile e convincente.

È l'occasione perfetta per agire! Voto: 9

Pesci – Godete di un notevole sostegno planetario, perciò l'oroscopo vi consiglia di cogliere questa importante occasione e di non lasciarla sfuggire. Grazie all'influsso positivo degli astri, guadagnerete credibilità, troverete appoggio per i vostri piani lavorativi e otterrete la fiducia delle persone. Sul fronte finanziario, decidete di mettere da parte le uscite superflue e di concentrarvi sulle spese quotidiane. Se desiderate fare qualche piccolo investimento, il momento è favorevole. Approfittate di questa fase, dato che la vostra situazione economica sta migliorando sensibilmente. Voto: 6